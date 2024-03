Bí ẩn lăng mộ đế vương bất khả xâm phạm ẩn dưới lòng hồ

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện lăng mộ đế vương ẩn mình dưới lòng hồ ở Giang Tô. Đó là nơi an nghỉ của Hạp Lư - vị vua thứ 24 của nước Ngô. Theo sử sách, nước Ngô là một trong những chư hầu của nhà Chu thuộc thời Xuân Thu. Vua Hạp Lư (514 trước Công nguyên - 496 trước Công nguyên) trị vì đất nước trong 18 năm. Hai thành tựu lớn nhất trong đời ông hoàng này là: phái thích khách Chuyên Chư ám sát Ngô Liêu rồi đăng cơ lên ngai báu; bổ nhiệm Ngũ Tử Tư làm tể tướng, Tôn Vũ làm tướng quân giúp đánh bại nước Sở. Sau khi vua Hạp Lư băng hà, con trai ông là Phù Sai kế thừa vương vị và tổ chức tang lễ long trọng cho vua cha. Phù Sai được cho là bỏ ra rất nhiều tiền bạc, huy động nguồn nhân lực lớn để xây dựng lăng mộ cho cha dưới đáy một hồ nước lớn ở chân núi Hổ Khẩu (ngày nay là Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc). Khi còn sống, vua Hạp Lư rất thích kiếm. Vậy nên, Phù Sai đã chuẩn bị 3.000 thanh kiếm tùy táng cùng vua cha. Trong số này có không ít thanh bảo kiếm mà nhiều người khao khát có được. Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng và niêm phong lăng mộ của vua Hạp Lư, Phù Sai cho người dẫn nước đổ vào hồ. Do là nơi an nghỉ của bậc đế vương nên không ít kẻ trộm mộ tìm cách đột nhập vào bên trong lăng mộ của vua Hạp Lư để đánh cắp đồ tùy táng, bao gồm những thanh bảo kiếm quý giá. Thế nhưng, trong hơn 2.000 năm qua, lăng mộ của vua Hạp Lư bất khả xâm phạm. Tất cả những người có ý định xâm phạm lăng mộ của vị vua này đều thất bại, bao gồm cả Việt Vương Câu Tiễn, Tần Thủy Hoàng. Năm 1978, các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tiến hành khai quật lăng mộ vua Hạp Lư. Sau khi hút hết nước, dọn sạch bùn dưới đáy hồ, họ phát hiện một hang động hình tam giác. Sau khi phá cửa, họ phát hiện 3 phiến đá cực lớn nằm chắn giữa lối đi. Những phiến đá này được cho là cánh cửa dẫn vào bên trong lăng mộ. Thế nhưng, bên trên 3 phiến đá đó là tháp Hổ Khẩu - biểu tượng của Tô Châu. Vì vậy, các chuyên gia và giới chức trách đã bàn bạc, thảo luận xem có nên tiếp tục cuộc khai quật. Cuối cùng, họ thống nhất ý kiến hủy kế hoạch khai quật mộ của vua Hạp Lư vì nếu phá 3 phiến đá sẽ ảnh hưởng đến sự vẹn nguyên của tháp Hổ Khẩu. Do đó, đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa biết bên trong lăng mộ này che giấu những bí mật nào. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện lăng mộ đế vương ẩn mình dưới lòng hồ ở Giang Tô. Đó là nơi an nghỉ của Hạp Lư - vị vua thứ 24 của nước Ngô. Theo sử sách, nước Ngô là một trong những chư hầu của nhà Chu thuộc thời Xuân Thu. Vua Hạp Lư (514 trước Công nguyên - 496 trước Công nguyên) trị vì đất nước trong 18 năm. Hai thành tựu lớn nhất trong đời ông hoàng này là: phái thích khách Chuyên Chư ám sát Ngô Liêu rồi đăng cơ lên ngai báu; bổ nhiệm Ngũ Tử Tư làm tể tướng, Tôn Vũ làm tướng quân giúp đánh bại nước Sở. Sau khi vua Hạp Lư băng hà, con trai ông là Phù Sai kế thừa vương vị và tổ chức tang lễ long trọng cho vua cha. Phù Sai được cho là bỏ ra rất nhiều tiền bạc, huy động nguồn nhân lực lớn để xây dựng lăng mộ cho cha dưới đáy một hồ nước lớn ở chân núi Hổ Khẩu (ngày nay là Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc). Khi còn sống, vua Hạp Lư rất thích kiếm. Vậy nên, Phù Sai đã chuẩn bị 3.000 thanh kiếm tùy táng cùng vua cha. Trong số này có không ít thanh bảo kiếm mà nhiều người khao khát có được. Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng và niêm phong lăng mộ của vua Hạp Lư, Phù Sai cho người dẫn nước đổ vào hồ. Do là nơi an nghỉ của bậc đế vương nên không ít kẻ trộm mộ tìm cách đột nhập vào bên trong lăng mộ của vua Hạp Lư để đánh cắp đồ tùy táng, bao gồm những thanh bảo kiếm quý giá. Thế nhưng, trong hơn 2.000 năm qua, lăng mộ của vua Hạp Lư bất khả xâm phạm. Tất cả những người có ý định xâm phạm lăng mộ của vị vua này đều thất bại, bao gồm cả Việt Vương Câu Tiễn, Tần Thủy Hoàng. Năm 1978, các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tiến hành khai quật lăng mộ vua Hạp Lư. Sau khi hút hết nước, dọn sạch bùn dưới đáy hồ, họ phát hiện một hang động hình tam giác. Sau khi phá cửa, họ phát hiện 3 phiến đá cực lớn nằm chắn giữa lối đi. Những phiến đá này được cho là cánh cửa dẫn vào bên trong lăng mộ. Thế nhưng, bên trên 3 phiến đá đó là tháp Hổ Khẩu - biểu tượng của Tô Châu. Vì vậy, các chuyên gia và giới chức trách đã bàn bạc, thảo luận xem có nên tiếp tục cuộc khai quật. Cuối cùng, họ thống nhất ý kiến hủy kế hoạch khai quật mộ của vua Hạp Lư vì nếu phá 3 phiến đá sẽ ảnh hưởng đến sự vẹn nguyên của tháp Hổ Khẩu. Do đó, đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa biết bên trong lăng mộ này che giấu những bí mật nào. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.