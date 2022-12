Dự án giao thông 234 tỷ Bắc Giang: "Soi" năng lực nhà thầu HJC - Cầu 3

Ngày 12/12/2022, ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 334/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 Thi công xây dựng cầu Đồng Sơn và đoạn đường dẫn lên cầu (Km0+136 - Km1+415) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối từ Đường tỉnh 293 đến Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Giang.



Theo đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC và Công ty CP Cầu 3 Thăng Long (gọi tắt là liên danh HJC - Cầu 3) được chọn là đơn vị trúng thầu với giá 233,989 tỷ đồng (gói thầu này có giá 262,130 tỷ đồng), giảm 28,141 tỷ đồng so với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt 10,7%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho liên danh HJC - Cầu 3 trúng thầu.

Trong liên danh nhà đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC có trụ sở chính tại số 79, phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này thành lập ngày 16/10/2003, hoạt động trong các lĩnh vực thi công - xây lắp và đầu tư dự án, tham gia đấu thầu chủ yếu tại tỉnh Bắc Giang. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Thăng, chức danh: Chủ tịch HĐQT công ty.

Dữ liệu thống kê trên hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 2 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 5.958 tỷ đồng.

Đơn cử, một số gói thầu giá trị lớn mà Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC đã và đang thực hiện gồm: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư (giá trúng thầu 271,891 tỷ đồng); gói thầu Thi công xây dựng tuyến Đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên do Ban QLDA ĐTXD huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư/mời thầu (giá trúng thầu 352,606 tỷ đồng); gói thầu số 27: Xây dựng cầu và nút giao thông cầu Rào 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1 (điều chỉnh) do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư/mời thầu (giá trúng thầu 1.046,5 tỷ đồng)…

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC còn là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn trong nước như: Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại Liêm Tuyền (quy mô 15.500m2, tổng mức đầu tư dự kiến trên 500 tỷ đồng); Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (9,24ha); Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn (143,7ha, tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng)...

Phối cảnh dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC làm chủ đầu tư. Ảnh: HJC. Trong khi đó, Công ty CP cầu 3 Thăng Long (BRICO3) được thành lập ngày 24/5/2006, có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ; xây dựng các công trình giao thông. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Mạc Đình Hưng.

Thống kê cho thấy, Công ty CP cầu 3 Thăng Long đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 1 gói, 2 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 3.367 tỷ đồng. Trong đó, các tỉnh, thành mà doanh nghiệp này đã tham gia đấu thầu gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Giang.

Có thể kể đến một số dự án lớn mà Công ty CP cầu 3 Thăng Long đã và đang thực hiện gồm: Gói thầu số 15 xây dựng cầu Quang Thanh do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu 330 tỷ đồng); gói 9 thi công xây dựng công trình dự án Đường ven biển liên kết Khu kinh tế Vân Đồn với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1) do Ban QLDA ĐTXD TP Móng Cái làm chủ đầu tư/bên mời thầu (giá trúng thầu 244,760 tỷ đồng); gói thầu số 15 xây dựng cầu Bến Rừng thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (giá trúng thầu 1.810,9 tỷ đồng)…

Được biết, dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT.293 đến QL.17, tỉnh Bắc Giang có tổng mức đầu tư 571,2 tỷ đồng, do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án gồm 9 gói thầu thành phần, trong đó, gói thầu số 07 Thi công xây dựng cầu Đồng Sơn và đoạn đường dẫn lên cầu (Km0+136 - Km1+415) thuộc dự án được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Bắc Giang.

Kết quả mở thầu ngày 2/11/2022 cho thấy, gói thầu trên có 2 nhà thầu tham gia dự thầu gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC và Công ty CP cầu 3 Thăng Long là doanh nghiệp trúng thầu; còn liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty CP Nhân Bình bị loại do không đáp ứng về năng lực máy móc thiết bị.