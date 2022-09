Biết gì về Cty Hùng Cường “ẵm” gói thầu hơn 100 tỷ tại Hà Tĩnh?

Theo thống kê, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty Hùng Cường đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 1 gói, với tổng trị giá trúng thầu hơn 805,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Hùng Cường được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp “chuyên trách” trong lĩnh vực xây dựng và cũng là một nhà thầu “quen mặt ” khi trúng thầu nhiều dự án xây dựng lớn trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Các gói thầu lớn mà Công ty Hùng Cường trúng thầu có thể kể đến như: Gói thầu xây lắp đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 1 từ Km0 - Km2+00) thuộc Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB, do Ban QLDA xây dựng thị xã Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 117,7 tỷ đồng; gói thầu số 08.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh là chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 97,3 tỷ đồng; gói thầu 02.XL: Xây dựng mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, vỉa hè (trừ phần lát gạch Terrazo) và trồng cây xanh đoạn từ Km0+00 - Km2+900; nền, mặt đường, công trình trên tuyến và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km2+900 - Km4+700 (do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu gần 83 tỷ đồng…