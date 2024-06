Dragon Capital tiếp tục trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc

Dragon Capital tiếp tục trở thành cổ đông lớn của KBC sau khi mua thêm 100.000 cổ phiếu

Vừa qua, quỹ Dragon Capital đã chính thức trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc sau khi mua thêm 100.000 cổ phiếu KBC, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 5% vốn điều lệ. Quỹ mua vào là KB Vietnam Focus Balanced Fund.



Trước đó, vào ngày 02/04, Dragon Capital cũng đã thực hiện giao dịch mua vào 1,39 triệu cổ phiếu KBC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,02%. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng, Dragon Capital đã có động thái thoái vốn khi bán ra 300.000 cổ phiếu KBC vào ngày 10/5, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,98% vốn điều lệ. Qua đó, quỹ này không còn đáp ứng điều kiện để được xếp hạng là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.



Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh Cơ sở hạ tầng khu đô thị - Thương mại - Khu công nghiệp - Dịch vụ đa năng.



Q1/2024, KBC ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 không mấy khả quan với doanh thu thuần giảm mạnh 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 82% so với quý trước, dẫn đến lỗ ròng 76,7 tỷ đồng, so với lợi nhuận ròng lần lượt là 1,06 nghìn tỷ đồng và 131 tỷ đồng trong Q1/2023 và Q4/2023.



Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tiêu cực này là do doanh thu từ cho thuê đất KCN sụt giảm đáng kể do KBC không bàn giao được diện tích đất mới trong quý. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) cao cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, chiếm 75,1% doanh thu thuần do doanh thu thấp.



Doanh thu của KBC trong quý I/2024 chỉ đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 95,2% xuống còn 73,91 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 56,4% về 67,81 tỷ đồng.