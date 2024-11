Đồng Tháp: Gói thầu sửa chữa trường học tại xã Mỹ An Hưng A đã có chủ

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 25/11/2024, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò - Nguyễn Pha Lê đã ký ban hành Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 01: Sửa chữa trường lớp trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A; Hạng mục: Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Mỹ An Hưng A, Trường THCS Mỹ An Hưng A.

Gói thầu thuộc Sửa chữa trường lớp trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A; Hạng mục: Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Mỹ An Hưng A, Trường THCS Mỹ An Hưng A. Giá gói thầu là 1,71 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Huyện Lấp Vò năm 2024 (Nguồn sự nghiệp giáo dục: Sửa chữa trường lớp, mua sắm bàn, ghế, mua sắm thiết bị dạy và học; Đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy…). Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng hợp tổ chức mời thầu.

Gói thầu được hoàn thành đóng thầu ngày 04/11/2024, theo đó, có 4 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm: Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Thương mại T.D.A với giá dự thầu sau giảm giá là 1,22 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung với giá dự thầu là 1,271 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây Dựng Hướng Phát có giá dự thầu sau giảm giá là 1,302 tỷ và Công ty TNHH Nguyên Hảo có giá dự thầu là 1,339 tỷ đồng.

Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 01: Sửa chữa trường lớp trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A; Hạng mục: Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Mỹ An Hưng A, Trường THCS Mỹ An Hưng A. Nguồn: MSC.

Kết quả theo quyết định số 136 ban hành vào ngày 25/11, Công ty TNHH MTV Xây Dựng Hướng Phát được phê duyệt trúng gói thầu với giá 1,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 80 ngày (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình), trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

3 công ty còn lại trượt thầu do Công ty TNHH Nguyên Hảo có E-HSDT xếp thứ hạng 2; Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Thương mại T.D.A có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT; Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

Về Công ty TNHH MTV Xây Dựng Hướng Phát, doanh nghiệp có địa chỉ tại Số 647, ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Văn Hướng, đồng thời là Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty. Doanh nghiệp có vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2014, chủ yếu thực hiện trong lĩnh vực xây lắp, hoạt động thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Từ đó đến nay doanh nghiệp đã tham gia 139 gói thầu, trong đó trúng 79 gói, trượt 59 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 187,48 tỷ đồng, trong đó vai trò độc lập hơn 145,61 tỷ.

Xây Dựng Hướng Phát là khách hàng quen thuộc của bên mời thầu như: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng hợp, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang.

Một số gói thầu mà Xây Dựng Hướng Phát trúng gần đây có Gói thầu xây lắp số 01: Sửa chữa trường lớp trên địa bàn xã Định An; Hạng mục: Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Định An (Điểm chính và điểm phụ An Lạc A) với giá trúng thầu là 431 triệu đồng; Gói thầu xây lắp số 01: Sửa chữa trường lớp trên địa bàn xã Bình Thạnh Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bình Thạnh Trung 2, Trường tiểu học Bình Thạnh Trung 1, Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Trung với giá trúng thầu là 667,48 triệu đồng; hay như Gói thầu xây lắp số 01: Sửa chữa trường lớp trên địa bàn thị trấn Lấp Vò; Hạng mục: Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học thị trấn Lấp Vò 2 có giá trị trúng thầu là 922 triệu đồng…