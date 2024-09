Đồng Nai: Năng lực nhà thầu thi công đường cấp nước xã Tân An

UBND xã Tân An có địa chỉ tại ấp 2 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; người đại diện pháp luật ông Đinh Quốc Sơn. Từ tháng 10/2018 đến nay, UBND xã Tân An là chủ đầu tư của 28 dự án đầu tư phát triển, 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 3 thông báo mời thầu.

Ngày 28/6/2022. UBND huyện Vĩnh Cửu cũng phê duyệt Quyết định 2692/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường kênh N1 (đoạn còn lại) với tổng mức đầu tư 4,913 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, góp phần đảm bảo trật tư an ninh trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.



UBND huyện giao UBND xã Tân An làm chủ đầu tư. Gói thầu số 06 (Xây lắp) - Nội dung chi phí xây dựng có giá 4,161 tỷ đồng do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đấu thầu Đăng Khoa chịu trách nhiệm tổ chức mời thầu. Ngày 31/10/2022, UBND xã Tân An phê duyệt Quyết định 438/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoàng Đăng trúng thầu với giá 4,155 tỷ đồng, thực hiện 120 ngày.



Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Đăng có địa chỉ tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa; người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Đăng. Từ tháng 8/2022 đến nay trúng 8/8 gói. Tổng giá trị hơn 21,594 tỷ đồng (với hơn 751 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 20,09 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 1,5 tỷ đồng.