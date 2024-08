Tiền Giang: Cty Việt Chương, 1 tháng trúng 5 gói thầu tại Chợ Gạo

14 ngày trúng 5 gói thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 8 - 21/8/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo phê duyệt trúng 5 gói thầu, có tới 4 gói thi công hệ thống chiếu sáng. Cụ thể:

Ngày 8/8, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 449/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Kênh Đội 1 - Đội 6, xã Trung Hòa với giá 81 triệu đồng (giá gói thầu 84,414 triệu đồng), thực hiện trong 30 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 509/QĐ-BQLDA&PTQĐ. Nguồn MSC

Tới ngày 9/8, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 453/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường huyện 25C với giá 973,798 triệu đồng (giá gói thầu 1,517 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 478/QĐ-BQLDA&PTQĐ. Nguồn MSC

Ngày 12/8, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 456/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường huyện 23B với giá 1,232 tỷ đồng (giá gói thầu 1,991 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Tiếp tục tới ngày 16/8, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 478/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường huyện 27D với giá 1,115 tỷ đồng (giá gói thầu 1,508 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Và trong ngày 21/8, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 509/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường huyện 25 (đoạn từ cống Long Hiệp đến ranh xã Đồng Sơn) với giá 1,419 tỷ đồng (giá gói thầu 2,091 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu bày tỏ:

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ảnh HĐ

Trong vòng 13 ngày, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được công bố trúng 4 gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng đường. Tuy tỷ lệ giảm giá thầu cao; song liệu rằng, chất lượng công trình có đảm bảo; chủng loại vật tư có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Các gói thầu đều cùng lúc thực hiện trong thời gian 90 ngày vậy, nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân sự ra sao?.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương (địa chỉ tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Lạc, tỉnh Tiền Giang) thành lập tháng 8/2008 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật là Đoàn Việt Chương.

Theo tìm hiểu của PV, từ tháng 8/2016 đến nay, công ty đã tham gia và trúng 76/130 gói thầu, trượt 49 gói, 5 gói đang chờ kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 79 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò độc lập (có hơn 7,389 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Là nhà thầu địa phương nên Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương thường tham gia và trúng thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; trong đó có các gói thầu do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo, Công ty TNHH Nam Sông Trà, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây... tổ chức mời thầu.

Hiện, nhà thầu cũng đang chờ kết quả Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Xử lý các điểm sạt lở trên tuyến kênh Nổi, kênh N3, kênh Ngang 3, kênh Ngang 2, xã Mỹ Phong, do Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Huy Phong tổ chức mời thầu; Và gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở PGD Tiền Giang, do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Sông Tiền làm chủ đầu tư; Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Sửa chữa UBND xã Thạnh Trị, do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây làm chủ đầu tư...

Ngoài 5 gói thầu được Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo công bố trúng nêu trên, từ ngày 10/5 - 11/7, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương cũng được Ban này công bố trúng 8 gói thầu. Cụ thể:

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 252/QĐ-BQLDA&PTQĐ. Nguồn MSC

Ngày 10/5, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 252/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Sửa chữa Trường THCS Long Bình Điền với giá 1,576 tỷ đồng (giá gói thầu 2,144 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Ngày 17/5, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 279/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Sửa chữa Trường Tiểu học An Thạnh Thủy với giá 570,277 triệu đồng (giá gói thầu 753,639 triệu đồng), thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 314/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Hệ thống thoát nước - Ban Chỉ huy quân sự huyện với giá 959,699 triệu đồng (giá gói thầu 989,381 triệu đồng), thực hiện trong 60 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 5/6, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 326/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sỹ các xã Quơn Long, Thanh Bình, Nhà bia xã Long Bình Điền với giá 915,750 triệu đồng (giá gói thầu 986,556 triệu đồng), thực hiện trong 90 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 13/6, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 335/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ xã Phú Kiết với giá 962 triệu đồng (giá gói thầu 992,384 triệu đồng), thực hiện trong 120 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 18/6, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 349/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Trường Tiểu học An Thạnh Thủy - hạng mục “cải tạo, nâng cấp 18 phòng học, 9 phòng chức năng” với giá 1,550 tỷ đồng (giá gói thầu 2,210 tỷ đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Ngày 21/6, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo đã phê duyệt Quyết định số 355/QĐ-BQLDA&PTQĐ, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Cầu Nguyễn Văn Giáp với giá 1,286 tỷ đồng (giá gói thầu 1,367 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày.