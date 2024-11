TP HCM: Điểm danh những gói thầu của Giao thông Sài Gòn tại Bình Chánh

5 tháng trúng 6 gói thầu tại Bình Chánh

Quyết định 578/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. Nguồn MSC

Chỉ tính từ thời điểm 24/6 đến 29/10, Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn được ông Bùi Trọng Thống - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt trúng 6 gói thầu có giá trị, cụ thể:

Ngày 24/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt Quyết định 578/QĐ-BQLDA, công nhận Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn trúng gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đường kênh số 8 (Bờ Phải), điểm đầu: đường Vườn Thơm, điểm cuối: đường kênh Liên Vùng với giá 22,637 tỷ đồng thực hiện 270 ngày (giá gói thầu 22,897 tỷ đồng).

Tại gói thầu này, Công ty CP công trình cầu phà TP HCM và Công ty CP xây dựng thương mại Phương Nguyệt cùng trượt thầu do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về Năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tới ngày 24/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh đã phê duyệt Quyết định 734/QĐ-BQLDA cho Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn trúng thầu độc lập Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hải Phụng, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh với giá 8,026 tỷ đồng (giá gói thầu 8,130 tỷ đồng).

Tại gói thầu này Công ty CP CE Việt Nam và Công ty CP cơ khí điện Lữ Gia trượt thầu do nhà thầu không đạt tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật; Công ty CP đầu tư Trường Thịnh 368 trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT.

Ngày 22/8/2024, nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt Quyết định 825/QĐ-BQLDA cho trúng gói thầu Xây lắp (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Nạo vét, kiên cố hóa rạch Ông Đồ, xã Bình Chánh - thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh với giá 47,656 tỷ đồng thực hiện 360 ngày (giá dự toán gói thầu 48,237 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Nguyễn Lê trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật; Liên danh nạo vét rạch Ông Đồ (Công ty CP đầu tư xây dựng Bắc Ninh, Công ty CP xây lắp thủy sản II) trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật;

Tới ngày 30/8/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh đã phê duyệt Quyết định 850/QĐ-BQLDA cho liên danh Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn; Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng Ân; Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trúng thầu với giá 168,081 tỷ đồng thực hiện 400 ngày (giá dự toán gói thầu 169,188 tỷ đồng). Tại gói thầu này Liên danh Xây dựng cầu Láng Le – Bàu Cò (Công ty TNHH xây dựng Bảo Nam Long; Công ty CP công trình cầu phà TP HCM) là nhà thầu xếp hạng thứ 2; Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật;



Quyết định 1183/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh. Nguồn MSC

Ngày 28/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt Quyết định 1183/QĐ-BQLDA cho nhà thầu trúng gói Xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường trục chính Công viên văn hóa Láng Le, xã Lê Minh Xuân với giá 14,408 tỷ đồng thực hiện 90 ngày(giá gói thầu 14,624 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH xây dựng Đông Nam Việt trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của E - HSDT.

Chỉ sau có 1 ngày (29/10) nhà thầu lại được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh phê duyệt Quyết định 1188/QĐ-BQLDA cho trúng gói thầu Xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Lê Chính Đáng (đoạn 1), xã Lê Minh Xuân với giá 14,295 tỷ đồng thực hiện 120 ngày (giá gói thầu 14,458 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng T-ART trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật; Công ty TNHH xây dựng Đông Nam Việt trượt thầu do không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của E – HSDT.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn có địa chỉ tại phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM; thành lập tháng 8/2010 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Hoàng Anh Giao.

Theo một thống kê chưa đầy đủ của PV từ năm 2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 349/414 gói, trượt 43 gói, 16 gói chưa có kết quả, 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 39.324 tỷ đồng (với hơn 2,372 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 7.354 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 32.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 70,48%; tỷ lệ trung bình giá trúng so với giá dự toán khoảng 95,9%.

Nhà thầu tham gia dự thầu nhiều nhất tại TP HCM với khoảng 208 gói; Đồng Nai khoảng 12 gói, tiếp đến là các tỉnh thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Phú Yên, Bình Dương, Lâm Đồng...

Từng đấu với 175 nhà thầu thắng 56/125 gói, thua 30 gói, 5 gói bị hủy; từng liên danh với 63 nhà thầu thắng 72/82 gói, thu 4 gói, 3 gói chưa kết quả, 3 gói bị hủy.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty CP tư vấn xây dựng Nhất Nguyên; Công ty CP đầu tư xây dựng Đô thị Sài Gòn; Công ty CP tư vấn xây dựng Ba Lẻ Bảy...

Hiện nay, nhà thầu đang chờ kết quả gói Thi công xây dựng đoạn từ ĐT.825 đến đường Hồ Chí Minh thuộc dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) và Gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu Vàm Cỏ Đông thuộc dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) đều do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư;

Gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc KHLCNT Sửa chữa lớn đường Nguyễn Hữu Thọ - giai đoạn 1 (đoạn từ cầu Phước Kiểng đến đường Phạm Hữu Lầu) do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư;

Gói thầu Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông bên trong các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Sa Quận Bình Thạnh thuộc Dự án 1: Ngầm hoá lưới điện bên trong các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Sa Quận Bình Thạnh;+ Dự án 2: Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa bên trong các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Sa, quận Bình Thạnh do Tổng công ty điện lực TP HCM làm chủ đầu tư;

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức và các cầu trên đường dẫn cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – từ năm 2025 đến năm 2027 thuộc KHLCNT quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các công trình đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức và các cầu trên đường dẫn cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) – từ năm 2025 đến năm 2027 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư...