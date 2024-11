Xổ số Tây Ninh chi hơn 1 tỷ đồng mua lịch Tết

Công ty TNHH may in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc có địa chỉ tại đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP HCM; thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Phan Thị Ngọc Lành.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, từ năm 2019 đến nay, công ty đã tham gia và trúng 20/30 gói thầu, trượt 9 gói 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 25,087 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (trong đó có hơn 7,714 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Hiện nhà thầu đang chờ gói Trang bị quà tặng đại lý năm 2024 thuộc KHLCNT Dự toán: Mua sắm hàng hóa Trang bị quà tặng đại lý năm 2024 cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai. Gói thầu có giá 1,285 tỷ đồng, duy nhất Công ty TNHH May in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc dự thầu với giá 1,28 tỷ đồng.

Ngày 1/11/2024, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh ông Nguyễn Thanh Phong đã ký Quyết định số 16/QĐ-XS-KH.TGV, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua Lịch Tết Nguyên đán năm 2025 cho Công ty TNHH May in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc trúng thầu với giá 1,118 tỷ đồng đã bao gồm VAT, thực hiện 30 ngày (giá gói thầu 1,292 tỷ đồng).

Gói thầu thuộc KHLCNT Mua Lịch Tết Nguyên đán năm 2025, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định 06/QĐ-XS-KH.TGV ngày 2/10/2024, với tổng dự toán 1,379 tỷ đồng. Ngày 14/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 09B/QĐ-XS-KH.TGV theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ chi phí kinh doanh.

Gói thầu hoàn thành ngày 22/10 với 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH May in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc dự thầu với giá 1,215 tỷ đồng; Công ty TNHH kinh doanh Hoa Minh dự thầu với giá 1,262 tỷ đồng; Công ty CP in Long An dự thầu với giá 1,249 tỷ đồng.

Các nhà thầu Công ty TNHH kinh doanh Hoa Minh và Công ty CP in Long An trượt thầu do dự thầu với giá cao hơn.

Theo Quyết định số 16/QĐ-XS-KH.TGV, Công ty TNHH May in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc sau khi trúng thầu sẽ cung cấp cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh: 15.000 Bìa lịch đại (Mẫu 1) có Khổ: 40cm x 60cm, Chất liệu: Ván MDF 4 ly in Metaline trên giấy Couché Matt định lượng 200g/m2 in 7 màu, ép vân, in logo và các nội dung theo yêu cầu của chủ đầu tư... với đơn giá 17.388 đồng/ bìa tổng trị giá 260,82 triệu đồng;

7.000 Bìa lịch đại (Mẫu 2) Khổ: 40cm x 60cm, Chất liệu: Ván MDF 4 ly in Metaline trên giấy Couché Matt định lượng 200g/m2 in 7 màu, ép vân, in logo và các nội dung theo yêu cầu của chủ đầu tư với đơn giá 17.388 đồng, tổng trị giá 121,716 triệu đồng.

22.000 blocKhổ: 14,5cm x 20,5cm Quy cách: Ruột in 4 màu trên giấy Couché Matt định lượng 54g/m2, gồm 365 tờ, áo lịch in Metaline 7 màu, in logo và tên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh; Bloc lịch được bọc màng co, có khoan 2 lỗ để bắt ốc vào 2 mắt ngỗng của bìa lịch và kèm theo bộ ốc để bắt vào 2 mắt ngỗng với giá 29.865 đồng/bloc tổng trị giá 657,03 triệu đồng;

22.000 bao đựng lịch: Khổ: 42cm x 62cm hoặc lớn hơn để thao tác thuận tiện cho bìa bên trong. Quy cách: Dày 8 dzem, chất liệu túi nylon, có quay xách, màu trắng đục, in logo và các nội dung theo yêu cầu của chủ đầu tư (in 01 màu) với đơn giá 2.484 đồng/ bao, tổng trị giá 54,648 triệu đồng;

500 bộ Bloc siêu cực đại: Khổ: 30 cm x 40 cm – Ruột in 4 màu trên giấy Couché Matt định lượng: 64 g/m2 gồm 365 tờ. Khánh lịch loại 2 mảnh, kích thước: Mảnh trên: 40x35cm; Mảnh dưới: 40x48cm. In Metalize 7 màu, ép vân bồi trên ván MDF dày 5mm, in logô, tên Công ty và các nội dung theo yêu cầu của chủ đầu tư. Có hộp đựng lịch bằng carton và kèm theo túi vải (hộp đựng và túi vải trơn, không in ấn) với đơn giá 243.000 đồng/ bộ, tổng giá trị 121,5 triệu đồng

Trước đó một ngày (4/11) Công ty TNHH MTV xổ số kiến tiết tỉnh Trà Vinh cũng phê duyệt cho Công ty TNHH may in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc trúng Gói thầu số 04: Cung cấp hàng quảng cáo với giá 2,804 tỷ đồng (giá gói thầu 3,038 tỷ đồng) theo Quyết định số 178/QĐ-XSKT ngày 4/11/2024. Tại gói thầu này, Công ty TNHH may in và sản xuất quà tặng lưu niệm Minh Ngọc sẽ cung cấp 20.000 bộ Lịch block đại năm 2025 với đơn giá 96.660 đồng/ bộ; 900 bộ Lịch block siêu cực đại năm 2025 với đơn giá 478.656 đồng/ bộ; 800 cuốn sổ tay loại I với đơn giá 220,860 đồng/ cuồn; 2000 cuốn sổ tay loại II với đơn giá 131.760 đồng/ cuốn...