KĐT “ma” Nhơn Trạch: La liệt dự án bỏ hoang, chung cư không người ở

Từ hơn 20 năm trước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được quy hoạch là thành phố, đô thị loại II (dân số dự kiến năm 2020 khoảng 500.000 người với diện tích 8.000 ha) và cũng là đô thị vệ tinh của TP.HCM. Thế nhưng trải qua biết bao cơn sốt đất, Nhơn Trạch vẫn chỉ là một đô thị "ma".



Những thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối TP.HCM và Nhơn Trạch những năm qua được "bơm thổi" như chủ trương xây cầu nối quận 9, TP.HCM và Nhơn Trạch năm 2006; xây dựng sân bay quốc tế Long Thành vào năm 2014 hay sẽ xây cầu Cát Lái thay thế phà Cát Lái nối quận 2 và Nhơn Trạch năm 2016…

Đan xen với những đợt sốt đất này là sự xuất hiện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản với nhiều dự án đất nền được giới thiệu rình rang. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đến nay nhiều dự án đã rơi vào cảnh không có người ở, bị bỏ hoang đến xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV Infonet, từ TP.HCM qua phà Cát Lái hướng vào trung tâm huyện Nhơn Trạch, dọc hai bên đường có một số dự án đất nền quy mô, đơn cử như dự án Swan Park. Trước đây dự án có tên Đông Saigon New City do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư, nhưng mới đây đã chuyển lại cho Tập đoàn Swan City (thuộc Tập đoàn CFLD, Trung Quốc) triển khai.

Bên ngoài dự án Swan Park trông rất hoành tráng nhưng đi vào bên trong mới thấy sự vắng vẻ quạnh hiu. Khu đất rộng hàng trăm ha bị bỏ trống, vỉa hè trong tương lai cũng trở thành nơi tập kết rác thải.

Nằm dọc đường Thích Quảng Đức, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch là hình ảnh các biệt thự của dự án Khu cao ốc liên hợp Cát Tường Hưng Phát của Công ty Sova Holdings SDN.BHD. Dự án có quy mô rộng 5 ha nhưng đến nay, ngoài những biệt thự xây xong phần thô rồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm thì còn có không ít căn nhà chỉ dừng lại ở hạng mục xây móng.

Khu cao ốc liên hợp Cát Tường Hưng Phát giờ chỉ là khu đất trống trơ.

Hàng chục nền nhà được làm dang dở, không có dấu hiệu nào cho thấy gia chủ sẽ triển khai tiếp.

Hình ảnh dễ bắt gặp tại ngay trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch.

Một chung cư cao tầng xây dựng xong nhưng không có người ở.

Một dự án khác mới chỉ xong phần hầm, sắt thép "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Sau mỗi trận mưa lớn, tầng hầm của dự án này trở thành... ao nuôi cá.

Đi thêm gần chục km đến xã Phước An là dự án Khu dân cư Thăng Long Home – Phước An do Công ty CP Địa ốc Thăng Long (Thăng Long Real) làm chủ đầu tư.