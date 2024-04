Doanh thu giảm 24%, Becamex IJC vẫn huy động được 1.259 tỷ đồng

Trong đợt chào bán lần này, Becamex IJC đưa ra con số 125.916.254 cổ phiếu với giá 10.000/cp. Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán là 125.915.875 cổ phiếu, thu được: 1.259 tỷ đồng. Qua đó, IJC cũng tăng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau tăng vốn là 377.748.384 cổ phần.

Kết quả kinh doanh 2023 của IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.494 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022. Kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh chính khi đóng góp đến 46% cơ cấu doanh thu. Tiếp đến là hoạt động thu phí giao thông và hoạt động kinh doanh khác, đóng góp lần lượt là 19% và 34%, còn 1% là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm xuống còn 395 tỷ đồng, mức giảm 23% so với năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm đến 39%, chỉ còn 273 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động khác tăng lên 153,6 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022. Nhìn chung, tổng lợi nhuận gộp của công ty trong năm 2023 đạt 651 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2022 do ảnh hưởng từ giảm doanh thu trong hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản IJC đạt 6.403 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ. Trong năm 2023, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn có sự biến động mạnh, tăng hơn190 tỷ so với cùng kỳ, nguyên nhân là Công ty đã đầu tư góp vốn mua 55.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước.