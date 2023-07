Doanh thu DL Ninh Bình trước khi Tam Cốc tạm đóng cửa

Theo đại diện Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, từ ngày 9/7, khu du lịch sẽ tạm dừng đón khách thăm quan để thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An theo kế hoạch. Đây cũng là thời gian để khu du lịch tập trung sắp xếp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho những người lái đò tại đây, đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt hơn trong thời gian tới.



Khu DL Tam Cốc - Bích Động của đại gia nào?

Thông tin trên VTC News, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tạm thời đóng cửa là để sửa chữa, nâng cấp các công trình, hạng mục trong khu du lịch. Thời gian sửa chữa dự kiến từ 5 - 10 ngày.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình lưu ý, các công trình, hạng mục trong khu du lịch cần phải đóng cửa sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và cán bộ, công nhân viên vì đã hàng chục năm nay chưa được sửa chữa. Hiện đang là mùa du lịch, nhưng là du lịch biển là chính nên Tam Cốc - Bích Động đang là mùa thấp điểm. Do vậy, Ban quản lý tạm dừng để sửa chữa là phù hợp. Đây là hoạt động hết sức bình thường.

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, du khách đang đến tham quan tại khu du lịch sẽ được trạm hỗ trợ hướng dẫn hoặc tư vấn đến tham quan những điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cho phù hợp nhất. Dự kiến, thời gian sửa chữa, nâng cấp khu du lịch này từ 5 - 10 ngày, khi nào xong sẽ tiếp tục mở cửa đón khách.

Được biết, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình nằm trong quần thể du lịch Tràng An, với hệ thống núi đá vôi và các hang động. Mỗi năm, khu du lịch này đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan. Du khách đến đây thường chọn cách du ngoạn trên thuyền để khám phá các hang động và ngắm nhìn ruộng đồng hai bên bờ sông Ngô Đồng.

Theo tìm hiểu, Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư và hiện nay đang quản lý, khai thác. Tại Ninh Bình, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường (của đại gia Nguyễn Văn Trường), cũng là chủ đầu tư Quần thể danh thắng Tràng An và chùa Bái Đính, với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Sau 14 năm xây dựng, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (năm 2014). Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á được nhận danh hiệu này. Nhờ có quần thể danh thắng, Ninh Bình cũng vươn mình trở thành một trong những điểm đến nội địa quan trọng và hấp dẫn.

Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 (từ ngày 27/5 - 4/6/2023), toàn tỉnh Ninh Bình đón 172.569 lượt khách. Ảnh minh họa: Internet.

Ninh Bình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, lọt vào danh sách bình chọn của nhiều chuyên trang du lịch quốc tế. Chuyên trang “This is insider” của Mỹ đã bình chọn Ninh Bình đứng đầu trong top 50 địa điểm hấp dẫn phải đến trong năm 2018; tờ Telegraph (Anh) bầu chọn Ninh Bình là 1 trong 15 điểm đến tuyệt đẹp nhưng chưa được nhiều người biết tới. Các nhà làm phim Hollywood đã chọn Tràng An làm bối cảnh phim “King - đảo đầu lâu” nổi tiếng…

Năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, cùng du lịch Ninh Bình đã đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2018, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI đề ra.

Khách du lịch tăng 8,1% so với cùng kỳ

Thống kê cho thấy, tổng số lượt khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong tháng 6/2023 ước đạt hơn 368.000 lượt, tăng 8,1% so với cùng kỳ tháng 6/2022. Trong đó, khách trong nước đạt hơn 345.000 lượt, tăng 3,9%; khách quốc tế đạt hơn 23.000 lượt, gấp 2,7 lần; khách đến các điểm lưu trú đạt hơn 90.000 lượt, tăng 13,8%... Doanh thu du lịch ước đạt hơn 414 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,7% kế hoạch năm. Theo đó, khách trong nước hơn 4,3 triệu lượt, gấp 2,4 lần; khách quốc tế hơn 224.000 lượt, gấp 6,9 lần. Trong đó, tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt hơn 650.000 lượt, gấp 2,1 lần, đạt 45,4% kế hoạch; số ngày khách lưu trú ước đạt hơn 915.000 ngày, gấp 2,1 lần.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu du lịch Ninh Bình ước đạt hơn 3.846 tỷ đồng, gấp hơn 2,9 lần cùng kỳ, đạt 74,7% kế hoạch năm 2023. Trong đó, lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 339,4 tỷ đồng gấp hơn 1,7 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 1.813,3 tỷ đồng, gấp 3,1 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 654,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần; vé tham quan ước đạt trên 279,2 tỷ đồng, gấp 3,1 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 351,4 tỷ đồng, gấp 2,6 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 408,1 tỷ đồng, gấp hơn 2,8 lần.

Trong dịp Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 (cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua), toàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 172.000 lượt khách, tăng gấp hơn 2 lần so với Tuần Du lịch năm 2022.

Năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình dự kiến đón hơn 5,35 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 5.150 tỷ đồng.