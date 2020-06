Doanh số tháng 5 của FMC giảm 4% khi đạt hơn 15 triệu USD

Công ty cho biết, trong tháng qua tôm vào mùa vụ, qua đó FMC đã chế biến 1.760 tấn tôm thành phẩm, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh số đạt 15,3 triệu USD tăng mạnh so tháng 4 nhưng giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.



Từ tháng 6 trở đi, hoạt động kinh doanh tại Công ty sẽ khởi sắc hơn. Trại tôm đi vào thu hoạch, trong tháng đã thu 39 ao. Số còn lại sẽ thu trong tháng 7. Sau đó, tiến hành thả nuôi vụ kế tiếp. Tôm nuôi vượt qua dịch bệnh nhưng lớn có hơi chậm, có lãi.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông mới được công bố, Công ty dự kiến sản lượng tôm tiêu thụ năm 2020 tăng 6,7% lên mức 16.000 tấn và nông sản đi ngang 1.800 tấn.

Doanh số chung tăng 10% đạt 176 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 240-250 tỷ đồng, tăng 5%. Mức cổ tức duy trì khoảng 20-25% trên mệnh giá.

Công ty tại Sóc Trăng cũng có kế hoạch tăng diện tích nuôi lên 270 ha, tương đương khoảng 350 ao nuôi và đảm bảo mức tự chủ 25-30% nguyên liệu. Cùng với đó là hoàn thiện ao khu nuôi mới, đầu tư kho lạnh 6.000 tấn và có thể xây dựng thêm nhà máy chế biến trong khu công nghiệp An Nghiệp.

Cũng theo tài liệu đại hội, FMC muốn chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 25%/mệnh giá, tương đương số tiền 123 tỷ đồng.

Trước đó Fimex đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 15% hồi đầu năm 2020. Như vậy, tỷ lệ còn lại là 10% bằng tiền. Đây là tỷ lệ chia cổ tức hấp dẫn, nhất là khi công ty đã tăng vốn điều lệ từ 410 tỷ lên 490 tỷ đồng cuối năm ngoái.