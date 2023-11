Digiworld dự kiến lợi nhuận quý 4 giảm tiếp 10% về mức 140 tỷ đồng

Tại buổi họp nhà đầu tư vừa qua, CTCP Thế Giới Số (Digiworld, HoSE: DGW) tiết lộ kế hoạch doanh thu quý 4/2023 là 6,2 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sẽ giảm 10% về còn 140 tỷ đồng.

Như vậy, nếu DGW hoàn thành kế hoạch quý 4 này thì doanh thu và lãi ròng cả năm 2023 sẽ lần lượt đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (giảm 8% so cùng kỳ) và 405 tỷ đồng (giảm mạnh 41%).



Kế hoạch cho quý 4/2023 cũng phản ánh kỳ vọng của ban lãnh đạo DGW rằng doanh thu và lãi ròng sẽ tăng lần lượt 15% và 37% so với quý trước, chủ yếu do tính thời vụ cao của iPhone và hàng tiêu dùng, cũng như do nhu cầu của doanh nghiệp/tổ chức đối với việc thay thế thiết bị văn phòng và máy tính xách tay.

Trước đó, DGW công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu thuần 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, tác động chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh điện thoại sụt giảm. L ãi ròng ở mức 102 tỷ đồng, giảm mạnh 43% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng , DGW ghi nhận doanh thu thuần đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22%; lãi ròng 265 tỷ đồng, giảm 50%. Năm 2023, DGW đặt mục tiêu doanh thu 20 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, DGW mới thực hiện 70% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận.

DGW dự kiến tung ra sản phẩm trong năm 2024: Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình (Mitsuei – công ty sản xuất sản phẩm chất tẩy rửa dùng cho hộ gia đình và sản phẩm chăm sóc cá nhân của Nhật Bản), điều hòa và tủ lạnh (Xiaomi), tai nghe (Belkin). DGW kỳ vọng các sản phẩm tiêu dùng sẽ đạt mức đóng góp cao hơn vào tổng doanh thu của công ty trong thời gian tới.

Cho năm 2024, Ban lãnh đạo DGW kỳ vọng doanh thu sẽ tăng ở mức hai chữ số và có thể quay trở lại mức doanh thu năm 2022, chủ yếu nhờ sự đóng góp của các thương hiệu mới và DGW cũng đang có dự định cho hai thương vụ M&A tiềm năng. Trong khi đó DGW cho rằng lợi nhuận sẽ khó có thể quay lại mức năm 2022.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo cho rằng điện thoại thông minh giá thấp từ ZTE và Xiaomi của DGW sẽ hưởng lợi chính từ kế hoạch tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ tháng 12/2023. Theo ban lãnh đạo, điện thoại phổ thông hiện chiếm khoảng 20% tổng số lượng trong thị trường điện thoại.

Về thị phần, hiện DGW nắm giữ 65% thị phần tổng doanh số điện thoại Xiaomi và 14% tổng doanh số iPhone trong 9 tháng đầu năm 2023.

ABInBev vẫn đóng góp chính trong danh mục hàng tiêu dùng, chiếm 50% tổng doanh số hàng tiêu dùng.

DGW dự kiến tổng doanh số của mùa iPhone 15 (giai đoạn từ cuối tháng 9/2023 đến tháng 9/2024) sẽ thấp hơn iPhone 14, chủ yếu do mức chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn và việc phê duyệt tài chính tiêu dùng cũng yêu cầu cao hơn.