Điểm danh ngân hàng lãi tỷ USD năm 2023

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cho biết, đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 22.500 tỷ đồng.



Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Vietinbank đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2022. Huy động vốn được cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2022; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng 27% so với cuối 2022.

Thu nhập ngoài lãi của nhà băng này tăng trưởng tích cực. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,15%, tỷ lệ bao phủ nợ đạt 160% và duy trì ở mức cao.

Trước đó, kết thúc quý III/2023, Vietinbank đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ là 16.935 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất 17.400 tỷ đồng, đều tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 22.500 tỷ đồng. (Ảnh: VietinBank).

Tiếp đó là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), dù con số lợi nhuận không được công bố cụ thể nhưng lãnh đạo ngân hàng cho biết đã hoàn thành kế hoạch được giao. Nếu theo mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế 15% mà Đại hội cổ đông Vietcombank năm 2023 đã thông qua, lợi nhuận ngân hàng ước đạt tối thiểu gần 43.000 tỷ đồng.

Về các chỉ số khác, Vietcombank cho biết, huy động vốn thị trường 1 (từ tổ chức và dân cư) đạt khoảng 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2022; dư nợ tín dụng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2022. Chất lượng nợ được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu 0,97%. Dư quỹ dự phòng rủi ro là 34.338 tỷ đồng, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức 185%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Vietcombank đã ở mức 29.550 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV năm 2023 đạt trên 27.400 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Còn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo công bố các chỉ tiêu kinh doanh "đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông giao".

Tổng tài sản của BIDV tính đến hết ngày 31/12/2023 đạt 2,26 triệu tỷ đồng. Huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,66% so với cuối năm 2022, đảm bảo giới hạn ngân hàng Nhà nước giao.

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,1%. Tỷ lệ dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ xấu đạt 192%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV năm 2023 đạt trên 27.400 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2022, đạt mức kỷ lục.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng tiết lộ đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, tổng tài sản của Agribank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định.

Trước đó tại báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 26.200 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2023, Agribank đã đạt vượt 50% kế hoạch. Cụ thể, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 13.497 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Agribank đã được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt cấp bổ sung 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng số vốn điều lệ lên hơn 51.000 tỷ đồng, tạo tiềm lực mở rộng hoạt động kinh doanh, cung ứng vốn đóng góp phát triển nền kinh tế.