ĐHĐCĐ HNG: Đầu tư thêm vào dứa, khai thác cao su nhiều có thể lỗ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) đã diễn ra sáng 26/6.



Mở đầu Đại hội bà Võ Thị Mỹ Hạnh cho biết kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt 1.811 tỷ đồng và lỗ sau thuế 2.444 tỷ đồng.

“Nguyên nhân lỗ chủ yếu do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái, và do chi phí lãi vay lớn” – bà Hạnh cho hay.

Cũng trong năm 2019, HNG đã và đang chủ trương mở rộng, đầu tư vào mảng trái cây, đặc biệt tăng thêm diện tích trồng chuối. Báo cáo thường niên năm 2019 của công ty ghi nhận diện tích trồng chuối hiện đạt xấp xỉ 10.000 ha, chiếm khoảng nửa tổng diện tích trồng cây ăn trái của công ty với và đóng góp doanh thu chủ lực.

Bên cạnh đó các loại trái cây có giá trị kinh tế cao như mít, xoài, bơ, sầu riêng... cũng đến tuổi thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu lớn. Ngoài ra, HNG cũng đang duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su.

Dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn khó khăn song về nợ vay, tính đến thời điểm 31/12/2019, HNG ghi nhận 9.205 tỷ dư nợ vay (giảm hơn 6.225 tỷ đồng), trong đó nợ vay ngắn hạn là 4.655 tỷ và dư nợ vay dài hạn 4.550 tỷ đồng.

Vấn đề nợ vay tính đến hiện tại đã dần được khơi thông, ngân hàng đã cho HNG vay vốn lại theo đó kế hoạch trả nợ sẽ được thực hiện cho đến khi tới hạn.

Về khoản nợ của Chính phủ Lào, HNG đang làm việc với các bộ ngành liên quan và đưa ra phương án thực hiện 2.000 ha làm điện mặt trời, dự kiến 15% thu lãi trả nợ hàng năm.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HNG sáng 26/6.

Quý 2 ước đạt 530 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận

Đặt kế hoạch cho năm 2020, công ty nông nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức) dự kiến kế hoạch doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng và kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 566 tỷ đồng. Công ty cũng trình phương án không chia cổ tức cho cổ đông.

HAGL Agrico dự kiến sản lượng chuối đạt 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu. Thanh long dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.

Phía HAGL Agrico cho biết đối với cây ăn trái, trọng tâm năm 2020 của công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính, công ty sẽ trồng thêm chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000 ha trong tương lai.

Đối với cây cao su, công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

Tổng Giám đốc Võ Trường Sơn đưa ra ước tính quý 2 năm nay doanh thu đạt 530 tỷ đồng và 27 tỷ lợi nhuận. Lợi nhuận của HNG ước tính sẽ rơi chủ yếu cào trong quý 3 và quý 4, Công ty hy vọng hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Chuối, xoài sẽ là chủ lực, đang nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm dứa

Nói về doanh thu trong quý 2 thấp hơn so với doanh thu quý 1, ban lãnh đạo HNG cho biết, bên cạnh ảnh hưởng của COVID-19, thì trong quý 2 là mùa hè của thị trường Trung Quốc đây là mùa nóng và mùa thấp điểm, từ quý 3-4 thị trường Trung Quốc mới vào mùa lạnh khi ấy giá mới tốt và sản lượng khai thác sẽ được xúc tiến nhiều hơn.

Về việc trồng trọt, bà Võ Thị Mỹ Hạnh chia sẻ hiện nay sản lượng đặt ra là 15.000 ha chuối, thực tế đến nay Công ty đang tập trung nhiều hơn vào diện tích hiện hữu để tạo năng suất. Trong tương lai có mở rộng thêm hay không thì tuỳ thuộc vào tình hình tài chính của Công ty.

Tới thời điểm hiện tại, HNG đã trồng thêm được 3.000 ha chuối, 1.000 ha xoài và tổng diện tích cây ăn trái đạt khoảng 24.000 ha.

Ban lãnh đạo HNG chia sẻ, Công ty đang tập trung nhiều về chuối, bên cạnh đó là xoài. Về thị trường chuối ở Trung Quốc 1 năm tiêu thụ 17 triệu tấn, tháng 10 đến tháng 4 giá cực tốt, vào hè sản lượng tốt nhưng giá thấp do đó kéo theo kết quả kinh doanh 6 tháng chưa cao, tập trung vào tháng 10 và quý 4.

HNG cũng cho hay tuy sản lượng chưa lớn nhưng có thêt cạnh tranh để xuất khẩu sang Mỹ do chi phí nhân công, và thời gian vận chuyển ngắn. Các sản phẩm bưởi, sầu riêng, thanh long số lượng không nhiều so với chuối và xoài, năm nay Công ty đang tập trung xoài keo.

Về cây dứa, trong năn 2019 HNG đã trồng 200 ha, năm 2020 sẽ nhân rộng do xác định đây là cây chủ lực. hiện tại, Chính phủ Lào đang làm việc với Chính phủ Trung Quốc để cho xuất khẩu sản phẩm tươi trồng tại Lào và Campuchia xuất thẳng qua Trung Quốc. Nếu thoả thuận thành công, HNG dự kiến sẽ mở rộng sản lượng rộng lên 3.000 ha.

Nói về mảng cao su, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết giá sao su hiện rất thấp, HNG khai thác cầm chừng, chờ giá lên mới khai thác nhiều. Nếu khai thác nhiều sẽ lãng phí và có thể lỗ. “HNG không phát triển chăn nuôi mà tập trung vào cây trái” – Chủ tịch nhấn mạnh.