Biệt thự “đi mỏi chân” của Hoa hậu “độc nhất vô nhị” Việt Nam

Sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật và kinh doanh, Hoa hậu Giáng My có cuộc sống vương giả khiến mọi người ngưỡng mộ. Người đẹp đang sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại quận 2 (TP HCM). Biệt thự của Giáng My được trang hoàng theo phong cách châu Âu, gồm 4 tầng lầu. Điểm nhấn của căn nhà là khu đại sảnh có sức chứa 200 người, phù hợp với những buổi đón tiếp khách đông người. Bàn ăn sang chảnh, bố trí cạnh cửa tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng khách được trang trí rất nhiều hoa tươi. Nội thất trong nhà mang phong cách hoàng gia sang trọng. Nhìn phía bên ngoài, biệt thự của Hoa hậu Đền Hùng giống như khách sạn 5 sao. Không gian bên ngoài với hồ cá tạo không gian thoáng mát. Trên tầng cao nhất, Giáng My trồng nhiều hoa hồng mang đến không gian cực nên thơ. Ngoài hoa, Giáng My còn trồng cả một vườn rau sạch trên sân thượng. Người đẹp tự hào khu vườn có hơn 10 loại rau, tự cung tự cấp cho bữa ăn gia đình. Các loại rau được Giáng My trồng trong chậu. Rau nào cũng xanh non mơn mởn. Giàn mướp đắng sai trĩu quả. Thời gian rảnh rỗi, Giáng My tỉ mẩn ra vườn nhặt từng lá vàng trên những cành hồng đầy gai nhọn, thậm chí trò chuyện với cỏ, cây, hoa lá...

