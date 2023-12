Danh tính đại gia chi 1.966 tỷ đồng để “thâu tóm” Capitaland Tower?

Công ty TNHH Capitaland Tower (Capitaland Tower) vừa thay đổi đăng ký kinh doanh vào ngày 20/11/2023. Theo đó, ông Lương Phan Sơn, sinh năm 1963 trở thành cổ đông chi phối của Capitaland Tower khi đứng tên cho phần vốn góp 1.966,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ; còn CLV Investment 6 Limited giảm tỷ lệ sở hữu từ 100% xuống còn 5% vốn điều lệ.

Ông Lương Phan Sơn hiện là người nắm cổ phần chi phối của Capitaland Tower. Về ông Lương Phan Sơn, người nắm cổ phần chi phối của Capitaland Tower , qua tìm hiểu được biết, ông là một trong những người sáng lập Công ty CP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú; Công ty CP Bất động sản Minh Tiến Phúc và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh. Cả 3 pháp nhân này đều được thành lập vào tháng 11/2022, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2022 - 2/2023, 3 doanh nghiệp trên đã xác lập một thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích thực hiện chuyển nhượng một phần của dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An .

Dự án này rộng 117,4ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư (tên thương mại là The Global City), do Masterise Homes phát triển.