Dành tiền thưởng Tết cho nhân viên, May Thanh Trì lợi nhuận sao?

Mới đây, trên Website chính, Công ty CP May Thanh Trì (UPCoM: TTG) công bố thông tin, về việc giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP May Thanh Trì TTG (công ty con) từ 60% xuống 49%, tương ứng với việc giảm vốn góp 5,94 tỷ đồng.

May Thanh Trì cho biết, công ty gặp một số khó khăn về dòng tiền và dành nguồn lực chi thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên công ty dịp cuối năm. Do đó, May Thanh Trì chưa hoàn thành việc góp đủ vốn theo cam kết ban đầu vào May Thanh Trì TTG số tiền 5,94 tỷ đồng.

Vì vậy, Ban lãnh đạo May Thanh Trì quyết định giảm tỷ lệ vốn góp tại May Thanh Trì TTG từ 60% xuống 49% để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về góp vốn trong công ty cổ phần và tránh vi phạm cam kết. Việc điều chỉnh này phù hợp với thực trạng hiện tại và không làm ảnh hưởng đến vai trò của Công ty May Thanh Trì với tư cách cố đông lớn.

Nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ góp vốn tại công ty con của May Thanh Trì.

Về May Thanh Trì, qua tìm hiểu doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì, được thành lập năm 1992 tại Hà Nội và cổ phần hóa vào năm 2008.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, mua bán các mặt hàng dệt, may mặc, thêu, ren; Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), hàng lương thực, thực phẩm.

Trải qua những giai đoạn thăng trầm, May Thanh Trì hiện chỉ còn khoảng 188 lao động, giảm mạnh so với con số 1.800 người ở thời kỳ đỉnh cao năm 2003.

Ảnh minh họa.

Theo VietnamFinance, dù gặp khó khăn về nhân sự, doanh nghiệp dệt may này vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực trong năm 2023. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu năm đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng khả quan hơn, đạt 1,8 tỷ đồng, sau khi liên tiếp lỗ trong giai đoạn 2020-2022.

Giải trình kết quả kinh doanh, May Thanh Trì cho biết, do năm 2023, doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng và ký kết thêm hợp đồng với các đối tác mới nên doanh thu và lợi nhuận đều khởi sắc so với năm trước.

Dù vậy, May Thanh Trì vẫn còn lỗ lũy kế 15,5 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu chỉ còn 5,8 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối năm 2023 của công ty đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước.