Đại gia Đinh Trường Chinh vừa vướng lao lý vì “đất vàng” là ai?

Cụ thể, ngày 27/10 vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh liên quan đến thời kỳ ông Chinh là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân.

Ông Đinh Trường Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Huỳnh Thế Năng (sinh năm: 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) và Đinh Trường Chinh (sinh năm: 1974; nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.



Ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 02 cá nhân trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, vào tháng 9/2022, UBND TP HCM đã có Quyết định thu hồi 6.274,5 m2 đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, từ Công ty Vinafood 2.

Khu đất này trước kia được Nhà nước giao cho Vinafood 2. Sau đó, Vinafood 2 đã hợp tác với Công ty Việt Hân để "hô biến" đất công thành đất tư, lập dự án khống để vay ngân hàng nhiều nghìn tỷ đồng.

Ông Đinh Trường Chinh được biết đến là người thành lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty Việt Hân từ năm 2006 đến tháng 10/2016. Sau thời gian này, chức Chủ tịch HĐQT do ông Bùi Quang Tuấn (sinh năm 1980) đảm nhiệm, và chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật do bà Đào Thị Kim Nhung (sinh năm 1992) nắm giữ. Ông Chinh nổi tiếng trong giới bất động sản, đặc biệt là sau vụ công ty Việt Hân thâu tóm doanh nghiệp vốn Nhà nước CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC). Bên cạnh đó, doanh nhân sinh năm 1974 này còn nổi tiếng trong lùm xùm ly hôn với Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương (sinh năm 1990). Ông Chinh rời ghế Chủ tịch Việt Hân trong bối cảnh vài tháng trước khi tham gia vào HĐQT HDTC, sau khi Công ty này vừa hoàn tất quá trình cổ phần hóa vào cuối năm 2015. Cụ thể, ông Chinh trở thành người đại diện pháp luật HDTC vào ngày 29/04/2016 và chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT một tuần sau đó.

Tính tại ngày 31/12/2022, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45% vốn HDTC. Hai cổ đông tổ chức khác nắm giữ cổ phần lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR (34,79% vốn) và Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (30% vốn).