Chân dung 4 đại gia Việt khét tiếng vì lùm xùm chân dài

Tỷ phú Hoàng Kiều là doanh nhân gốc Việt giàu có tại Mỹ. Năm 2017, ông lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất thế giới theo công bố của Tạp chí Forbes cùng với tài sản 3 tỷ USD. Thế nhưng nhắc tới vị đại gia này, có lẽ người ta nhớ nhất tới chuyện tình chóng vánh với người mẫu Ngọc Trinh. "Quá nhanh, quá nguy hiểm", "Chuyện tình gió lốc" là những từ dùng để miêu tả mối tình chóng vánh chưa đầy 3 tháng của Hoàng Kiều và Ngọc Trinh. Thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên dành cho nhanh những lời đường mật, cùng du lịch ở nhiều nước trên thế giới và Ngọc Trinh không ngại âu yếm người tình 72 tuổi trên phố. Bất ngờ, sáng 23/1/2017, Hoàng Kiều tuyên bố chia tay Ngọc Trinh vì cô "không xứng đáng" với tình yêu của ông, chỉ tìm đến một tình yêu chớp nhoáng. Đại gia Đức An là một trong những doanh nhân thành công với hàng loạt bất động sản, biệt thự triệu đô ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ông được biết đến nhiều hơn kể từ sau cuộc ly hôn ầm ĩ với siêu mẫu ngọc Thúy. Năm 2006, Ngọc Thúy ra nước ngoài công tác và gặp đại gia Đức An nhờ một người bạn giới thiệu. Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, Ngọc Thuý bất ngờ lên xe hoa với đại gia Đức An khiến nhiều người bất ngờ. Có với nhau 2 cô con gái song cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng kết thúc bằng việc cả hai dắt tay nhau ra tòa với một vụ ly hôn ồn ào đi kèm số tiền lên tới 288 tỷ đồng mà Ngọc Thúy đòi người chồng của mình phải trả. Cuộc ly hôn đó kéo dài trong nhiều năm mới đi tới được hồi kết. Doanh nhân Đinh Trường Chinh - đại gia địa ốc từng được nhắc đến nhiều vào năm 2014 quanh những lùm xùm liên quan đến việc ly hôn Hoa hậu Diễm Hương. Phía Diễm Hương khẳng định, ông Đinh Trường Chinh gian dối trong đăng ký kết hôn và hành hung, khủng bố tinh thần cô. Người đẹp tố bị chồng giam lỏng trong căn hộ cao cấp ở TP HCM. Trước những lời tố cáo của Diễm Hương, ông Đinh Trường Chinh đã lên tiếng đáp lại. Ông phủ nhận tất cả những lời tố cáo của Diễm Hương và nói rằng cô bị bạn bè xấu tác động. Năm 2009, đại gia Cao Toàn Mỹ bất ngờ làm đơn tố cáo Hoa hậu Trương Hồ Phương nga cấu kết với bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đảo, chiếm đoạt của ông 16,5 tỷ đồng bằng hình thức mua nhà giá rẻ. Sau khi vào cuộc điều tra và nhiều lần xét xử, tháng 1/2019, cơ quan điều tra Công an TP HCM chính thức đình chỉ điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tai sản" liên quan đến Hoa hậu Phương Nga. Sau vụ án tình - tiền, Phương Nga chọn cuộc sống bình lặng còn đại gia Cao Toàn Mỹ không xuất hiện trước truyền thông nữa. Nguồn ảnh: Internet Video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV24

