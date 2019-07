Đại gia chính hiệu không ngại chi tiền phủ vàng từ chân tới nóc của khách sạn

Dát vàng tòa nhà không còn lạ ở Việt Nam khi cuộc đua giữa các chủ đầu tư ngày càng quyết liệt. Trong cuộc chơi đó, đại gia Đường bia dường như đứng đầu bảng khi ông táo bạo làm nhiều dự án gắn với dát vàng. Chính nhờ dát vàng mà các dự án của do ông Đường đầu tư nổi như cồn.

Quyết định mạ vàng xuất phát từ một cam kết của ông khi triển khai dự án bất động sản đầu tay là tòa tháp đôi trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, vào năm 2003. Từng đi nhiều nước, vị đại gia này khá ấn tượng với những chiếc thang máy mạ vàng và ông nghĩ đến việc sẽ mạ vàng thang máy cho các công trình của mình.

Sau đó, một dự án chung cư dù không cam kết mạ vàng lan can, thang máy, nhưng để căn hộ đạt tiêu chuẩn 6 sao mà người mua hoàn toàn không phải trả thêm chi phí này".

Những dự án dát vàng (Ảnh minh họa)

Để mạ mỗi mét dài lan can, chủ đầu tư phải bỏ ra một chỉ vàng, và nếu tính bình quân mỗi căn hộ có 5m lan can thì chủ đầu tư sẽ tốn thêm hơn 20 triệu đồng. Không chỉ lan can được mạ vàng mà toàn bộ cửa thang máy cũng được mạ vàng 24K, sảnh tầng 1 với các phào cũng đều được dát vàng.



Sau quyết định dát vàng thành lan can căn hộ, phào chỉ sảnh đón và thành lan can căn hộ của toà nhà đầu tiên, vị đại gia này còn tham vọng hơn khi dát vàng cả bồn rửa mặt, bệ xí và bồn tắm. Thậm chí, bể bơi vô cực trên nóc toà nhà 27 tầng nhìn ra vịnh Đà Nẵng cũng lát bằng gạch dát vàng.

Tại dự án mới đây ở Hà Nội, vị đại gia quyết định ốp toàn bộ mặt ngoài toà nhà cao 25 tầng bằng gạch phủ vàng. Theo tiết lộ với báo chí, tổng diện tích gạch phủ vàng khoảng 5.000m2. Chủ đầu tư công bố giá bán dự kiến của mỗi m2 căn hộ dát vàng vào khoảng 6.500 USD.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng lấp lánh của vàng thì không ít dự án có những số vận không hề may mắn. Dự án Golden Lake của đại gia Đường bia từng là Dự án văn phòng làm việc và nhà ở tại B7 Giảng Võ đã từng đắp chiếu một thập kỷ.

Dù toạ lạc tại một trong những vị trí vàng của Thủ đô, thế nhưng sau khi có thông báo khởi công năm 2009 chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex chỉ tiến hành thi công được phần tường tôn vây xung quanh và bỏ không gần 10 năm qua.

Hay như dự án Hòa Bình Green City, cư dân đã từng phải xuống đường căng băng rôn đòi quyền lợi trước nhiều vấn đề bức xúc như việc chưa thành lập Ban quản trị, khoản tiền phí bảo trì hàng chục tỷ đồng vẫn được chủ đầu tư nắm giữ và chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ cho dân.

Giá bán lên tới hàng chục tỷ đồng

Tương tự, trên thị trường bất động sản một số dự án gắn với vàng khác cũng đang dậm chân tại chỗ. D’. Palais de Louis - Nguyễn Văn Huyên cao 27 tầng với các căn hộ có diện tích 153-203m2, khởi công từ cuối năm 2009 tới nay vẫn chưa đi vào hoạt động.



Chủ đầu tư tuyên bố sẽ xây một công trình xa hoa và lộng lẫy không khác gì sự vương giả của cung điện Versailles ở Paris (Pháp) như toàn bộ mặt ngoài sẽ được ốp đá granite tạo vẻ đẹp vĩnh cửu, cột ốp đá cẩm thạch, nội thất sang trọng bậc nhất với các thương hiệu hàng đầu Italy. Thậm chí, công tắc điện cũng được mạ vàng, tòa nhà dát vàng bằng công nghệ vàng quỳ thủ công truyền thống bậc nhất thế giới.

Khi đó, mức giá bán lên tới 145 triệu đồng mỗi m2, người mua phải bỏ ra 13-27 tỷ đồng (1,3 triệu đôla) để sở hữu căn hộ. Khách mua các căn penthouse tại đây thậm chí phải trả khoảng 100 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng thừa nhận, trước đó dự án được chào bán đúng thời điểm thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng do kinh tế vĩ mô mất ổn định, ngân hàng siết tín dụng, lãi suất tăng cao. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, đặc biệt là sức mua trong phân khúc bất động sản hạng sang suy kiệt, D’. Palais de Louis cũng chịu những tác động tiêu cực.

Một dự án khác dát vàng ở Mỹ Đình cũng từng dính lùm xùm là Mai Trang Tower tại 16 Phạm Hùng vốn vướng nhiều sai phạm và là tâm điểm lùm xùm trong thời gian qua đã chính thức có thêm chủ mới. Theo phê duyệt ban đầu, dự án có có diện tích 6.695 m2, bao gồm 2 tòa tháp cao 37 tầng.

Sau khi đổi chủ, dự án có diện mạo mới cao 35 tầng, xây dựng trên diện tích đất 4.600m2, có 4 tầng hầm cùng hơn 76.000m2 sàn tầng nổi, là một tổ hợp đa chức năng bao gồm khu thương mại - văn phòng (khối đế) và khu căn hộ (khối tháp).