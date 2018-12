Ly kem dát vàng 25.000 USD và các món ăn đắt đỏ thế giới

1. Serendipity 3 Frrrozen Haute Chocolate - 25.000 USD: Được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là món tráng miệng đắt tiền nhất từ trước đến nay, sản phẩm tinh tế từ Serendipity 3 này sử dụng ly pha lê tinh xảo từ Baccarat Harcourt, với 18 karat vàng và một chiếc vòng tay kim cương trang trí. Ảnh: Cnbc. Lót bên trong chiếc ly là 23 karat vàng lá ăn được cùng món chocolate nổi tiếng thế giới của Serendipity 3, hỗn hợp 28 loại chocolate cao cấp nhập khẩu từ châu Phi và Nam Mỹ. Chiếc thìa ăn kèm cũng được làm từ vàng trị giá 14.000 USD. Ảnh: @Observer. 2. TWG Yellow Gold Tea Buds - 3.000 USD/100 gram: Trà là một trong những thức uống tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử loài người với nhiều phiên bản riêng biệt ở mỗi nền văn hóa khác nhau. Ảnh: Clickkernews. Tại Singapore, búp trà được thu hoạch bằng những cây kéo vàng, sau đó được sơn lớp vàng 24 karat bên ngoài. Do vậy, mức giá 3.000 USD/100 gram búp chè được đưa ra cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: @Ourawsomeplanet. 3. The Guinness Sushi - 1.800 USD/phần: Sushi là phần không thể thiếu trong nền ẩm thực của Nhật Bản. Tuy nhiên, một đầu bếp của Philippines đã quyết định nâng cấp món ăn này lên bằng việc thêm các lá vàng có thể ăn được vào. Ảnh: @newsit. Món sushi vàng của Angelito Araneta Jr. được làm từ gạo Nhật, cá hồi hồng Na Uy, gan ngỗng, cua, dưa leo biển... kết thúc bằng lớp lá vàng bọc bên ngoài cùng ngọc trai và kim cương Palawan trang trí phía trên. Guiness đã công nhận đây là món sushi đắt tiền nhất từ trước đến nay. Ảnh: Bravotv. 4. Cadbury Wispa Gold Chocolate Bar - 1.600 USD/thanh: Những thanh chocolate Wispa Gold của Cadbury đã bị ngừng sản xuất vào năm 2003 - sau gần 20 năm ra mắt thị trường, nhưng để không phụ lòng những thực khách mến mộ, hãng đã quyết định sản xuất phiên bản đặc biệt trị giá 961,48 bảng Anh (tương đương 1.600 USD)/thanh. Ảnh: E7awi.com. Một thanh Wispa phủ kín bởi lá vàng đã được bày bán tại cửa hàng trang sức nổi tiếng bậc nhất London. Mức giá đắt đỏ của thanh chocolate khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Ảnh: Getty. 5. The Thousand Dollar Bagel - 1.000 USD: Vào năm 2007, đầu bếp Frank Tujague của khách sạn Westin đã biến chiếc bánh Bagel (bánh mì vòng) bình thường thành phiên bản cao cấp hơn gấp nhiều lần. Ảnh: Westinnewyork. Đầu bếp Tujague đã sử dụng kem phomai truffle Alba và mứt nho Riesling, điểm những lá vàng phía trên để trang trí cho thêm phần đặc biệt. Với mức giá đắt đỏ lên tới 1.000 USD/chiếc bánh, món ăn này chỉ được phục vụ vào bữa sáng và thực khách phải đặt trước một ngày. Ảnh: @manilasocialclub. 6. Douche Burger - 666 USD: Nếu sẵn sàng bỏ ra 666 USD cho một bữa ăn nhẹ thì bạn hoàn toàn có thể thử món burger được mệnh danh là đắt nhất thế giới, Douche Burger. Ảnh: Tastemade. Phần nhân bánh được làm từ thịt bò Kobe thượng hạng cùng phô mai Gruyere nhập khẩu, muối đá từ Himalaya, ăn kèm trứng cá muối, gan ngỗng và cả tôm hùm. Lá vàng được sử dụng để phủ bên ngoài vỏ bánh, tạo nên lớp vỏ sang chảnh tuyệt đối. Ảnh: Time.

