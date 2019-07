Giá xăng dầu hôm nay: Tăng nhẹ sau giảm liên tiếp

Giá xăng dầu thế giới

Tại thời điểm 6h30 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,4% lên 57,7 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu Brent tăng 0,02% lên 64,5 USD/thùng.

Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu (5/7), giá dầu thô tăng do được hỗ trợ bởi căng thẳng khu vực Iran và quyết định gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng cảu OPEC và một số nước ngoài tổ chức. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế không được khả quan đã cản trở đà tăng của giá xăng dầu.

Giá dầu Brent tăng 1,4% lên 64,16 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,5 USD/thùng.

Tuần này đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá dầu WTI và dầu Brent do thị trường lo ngại về tăng trưởng kinh tế chững lại do thị trường lo ngại kinh tế toàn cầu chững lại.

Số lượng đơn đặt hàng ngành công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn so với kì vọng trong tháng 5. Đồng thời, Bộ Kinh tế Đức nhận định ngành này có thể tiếp tục chững lại trong vài tháng tới.

Mặc dù vậy, số liệu Bộ Lao Động Mỹ cho biết số lượng việc làm khu vực ngoài nông nghiệp tăng thêm 224.000 việc làm, mức tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, đơn đặt hàng mới của các nhà máy Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp, khiến nỗi lo về nền kinh tế càng tăng thêm.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lí thông tin năng lượng tồn kho dầu thô Mỹ giảm 1,1 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với con số kì vọng 3 triệu thùng của các chuyên gia phân tích.

Tồn kho dầu thô Mỹ giảm nhẹ hơn so với kì vọng do hoạt động lọc dầu tiêu thụ ít dầu thô hơn. So với cùng kì năm ngoái lượng tiêu thụ ít hơn 2%.

Tuy nhiên, việc OPEC và một số nước ngoài tổ chức gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng cùng với căng thẳng khu vực Trung Đông đã phần nào hỗ trợ giá dầu thô.

Giá xăng dầu Việt Nam

Chiều ngày 2/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

Xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít;

Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít;

Dầu hỏa tăng 326 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.653 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 20.517 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.949 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng/lí

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.220 đồng/kg.