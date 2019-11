Cựu Phó GĐ CN TPBank Nguyễn Hoài Thương xộ khám, VTM Bonita có “mệnh yểu“?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015).



Bà Nguyễn Hoài Thương trước đó giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank.

Cựu Phó Giám đốc chi nhánh TPBank Nguyễn Hoài Thương bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, có một doanh nhân cũng tên Nguyễn Hoài Thương (cùng sinh năm 1984 và trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita tại thời điểm doanh nghiệp thành lập vào tháng 3/2018.

Bà Nguyễn Hoài Thương khi đó là chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc Bonita .

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita - chủ Viện thẩm mỹ Bonita được đặt địa chỉ tại số 10 Vũ Phạm Hàm (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); cắt tóc, làm đầu, gội đầu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Tuy nhiên, ngày 21/6/2019, bà Nguyễn Hoài Thương không còn là Tổng Giám đốc của Bonita nữa. Bà Nguyễn Vân Anh (sinh ngày 24/4/1988) đã thay bà Thương là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 16/11, tại địa chỉ 10 Vũ Phạm Hàm (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) mọi thông tin, biển hiệu liên quan đến Viện thẩm mỹ Bonita đều được thay thế bằng hình ảnh cơ sở làm đẹp có tên SiSPa.

Nói với PV Kiến Thức, một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết: “Chỗ này mới được thay tên, cơ sở này cũng là chủ khác. Trước kia là chỗ của Bonita”.

Viện thẩm mỹ Bonita không còn ở địa chỉ 10 Vũ Phạm Hàm (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Thay vào đó là một cơ sở làm đẹp khác.

Tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, hiện nay ở địa chỉ số 10 Vũ Phạm Hàm hiện là cơ sở 2 của Trung tâm chăm sóc sắc đẹp SiSPa thuộc Công ty TNHH SPa và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao.

Ngày bắt đầu thành lập là 13/8/2019. Tên người đứng đầu đơn vị phụ thuộc là bà Nguyễn Thị Năm. Nghề kinh doanh chính là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Bà Nguyễn Hoài Thương từng là Tổng Giám đốc Bonita.



Thông tin đăng ký mới của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita - chủ Viện thẩm mỹ Bonita.

Trong khi đó, địa chỉ mới của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được đăng ký tại số 05 lô 01A, Khu đô thị Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Nhưng khi tra cứu mọi thông tin, hình ảnh, website của Viện thẩm mỹ Bonita trên Google đều rất khó để truy cập vào. Thậm chí là nhiều thông tin khác liên quan đến Viện thẩm mỹ Bonita đều đã bị xóa sạch.

Hiện cựu Phó Giám đốc chi nhánh TPBank Nguyễn Hoài Thương đã bị Công an Hà Nội bắt và tạm giam 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.