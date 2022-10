Cty vàng bạc Sinh Diễn Bắc Ninh bị phạt... nguyên nhân là đây?

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn (Công ty vàng bạc Sinh Diễn) do mua bán vàng miếng trái phép.

Cụ thể, Công ty TNHH vàng bạc, đá quý Sinh Diễn, địa chỉ tại số 451, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300 272 664 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 1/11/2021 đã thực hiện hành vi kinh doanh, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Tại cơ sở kinh doanh của Công ty vàng bạc Sinh Diễn, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 3 cây vàng miếng SJC – mã số EY74647, DH78970 và EW71463. Cả 3 cây vàng đều là loại 37,5gram.

Bên cạnh việc xử phạt, cả 3 cây vàng miếng SJC có số ký hiệu nêu trên cũng bị tịch thu.

Được biết, sự việc Công ty vàng bạc Sinh Diễn buôn bán vàng miếng trái phép do Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phát hiện ngày 3/10/2022.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bắc Ninh đối với Công ty vàng bạc Sinh Diễn vì buôn bán vàng miếng trái phép.



Tìm hiểu của phóng viên, Công ty vàng bạc Sinh Diễn thành lập từ năm 2005, có địa chỉ tại số 451, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Thế Vinh (sinh năm 1973), địa chỉ tại Khu 1, Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Doanh nghiệp này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300272664, đăng ký ngành nghề chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại (bán vàng trang sức, bạc, đá quý), không bao gồm kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Công ty vàng bạc Sinh Diễn là một trong những doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: sinhdien.com.vn).

Hiện Công ty vàng bạc Sinh Diễn có thêm 3 chi nhánh gồm: Chi nhánh tại TP Bắc Ninh do ông Ngô Văn Minh là người đại diện pháp luật; Chi nhánh tại huyện Quế Võ do bà Ngô Thị Hạnh làm đại diện pháp luật và một chi nhánh khác tại TP Bắc Ninh do ông Ngô Văn Cường làm đại diện pháp luật.

Theo giới thiệu, Công ty vàng bạc Sinh Diễn đang bán ra các sản phẩm mới như vàng ép vỉ 999.9 của năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, Công ty bán các loại trang sức kim cương, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai, trang sức cưới, trang sức vàng 24K.