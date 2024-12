Cty Toàn Lực sẽ cung cấp hơn 19.000 ram giấy in cho xổ số Tây Ninh

Quyết định số 35/QĐ-XS-KH.TGV. Nguồn MSC

Mới đây (2/12), Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh đã ký Quyết định số 35/QĐ-XS-KH.TGV cho Công ty CP giấy Toàn Lực trúng gói Mua giấy in vé số năm 2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ năm 2025 với giá 17,030 tỷ đồng (giá gói thầu 19,059 tỷ đồng). Tại gói thầu này liên danh Công ty TNHH thương mại sản xuất Kiên Thành và Công ty TNHH thương mại Hồng Phát Minh trượt thầu do không nộp hàng mẫu.

Theo Quyết định số 35/QĐ-XS-KH.TGV của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty CP giấy Toàn Lực sẽ cung cấp 10.000 ram giấy in couché một mặt láng (Khổ giấy: 65cm x 100cm, Định lượng: 100 g/m2) – (Đợt 1) nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc với đơn giá 870.480 đồng/ram; 150 ram giấy in (Fort/giấy viết) (Khổ giấy: 65cm x 97cm, Định lượng: 58 g/m2) - (Đợt 1) nhãn hiệu PaperOne Script xuất xứ Indonesia với đơn giá 375.840 đồng/ram; 9.500 ram giấy in couché một mặt láng (Khổ giấy: 65cm x 100cm, Định lượng: 100 g/m2) – (Đợt 2) nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc với đơn giá 870.480 đồng/ram.

Được biết, gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ năm 2025 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Minh phê duyệt dự toán tại Quyết định 05/QĐ-XS-KH.TGV ngày 01/10/2024 với tổng dự toán gần 57,758 tỷ đồng.

Công ty CP giấy Toàn Lực có địa chỉ tại KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM; thành lập năm 2008 với loại hình công ty Cổ phần; người đại diện pháp luật Bùi Quang Minh.

Theo tìm hiểu của PV, nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 6/9/2017, đến nay đã tham gia và trúng 37/46 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 403,767 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò độc lập.

Nhà thầu là khách hàng của một số đơn vị như Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết An Giang; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng; Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Long Mỹ; Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Long An...

Chỉ tính riêng đầu năm tới nay, nhà thầu đã tham gia 11 gói trúng 10 gói, trong đó tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang nhà thầu trúng 5 gói, cụ thể:

Gói Mua giấy phục vụ in ấn trong 6 tháng đầu năm 2025 trúng thầu với giá 8,069 tỷ đồng (giá gói thầu 8,866 tỷ đồng) được phê duyệt tại Quyết định

137/QĐ-XSKT ngày 30/10/2024. Tại gói thầu này sẽ cung cấp 6000 ram Giấy Couché Matt; khổ giấy (65 x 91) cm với đơn giá 666.900 đồng/ ram và 9.000 ram Giấy Couché Matt; khổ giấy (65 x 61) cm với đơn giá 451.980 đồng/ram. cả 2 loại đều nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc.

Gói Mua giấy in vé số lần 3 năm 2024, khổ giấy (65x61) cm giao tại An Giang với đơn giá 184,680 triệu đồng (giá gói thầu 203,040 triệu đồng) được phê duyệt tại Quyết định 125/QĐ-XSKT ngày 08/10/2024. Cung cấp 400 ram Giấy Couche Matt với đơn giá 461.700 đồng/ram, nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc.

Gói Mua giấy in vé số lần 2 năm 2024, khổ giấy (65x91) cm giao tại TP.HCM với giá 137,808 triệu đồng (giá gói thầu 149,688 triệu đồng). Được phê duyệt tại Quyết định 123/QĐ-XSKT ngày 27/9/2024. Cung cấp 200 ram Giấy Couche Matt với đơn giá 689,040 đồng/ram, nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc.

Gói Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x91)cm giao tại TP.HCM với giá 3,761 tỷ đồng (Giá gói thầu 3,942 tỷ đồng). Được phê duyệt tại Quyết định 45/QĐ-XS ngày 10/04/2024. Cung cấp 5.100 ram Giấy Couche Matt với đơn giá 737,640 đồng/ram, nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc.

Gói Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x61)cm giao tại An Giang với giá 3,8 tỷ đồng (giá gói thầu 3,986 tỷ đồng). Được phê duyệt tại Quyết định 44/QĐ-XS ngày 10/04/2024. Cung cấp 7.600 ram Giấy Couche Matt với đơn giá 500.040 đồng/ram, nhãn hiệu Moorim xuất xứ Hàn Quốc...

Ngoài ra hồi tháng 9/2024, nhà thầu trúng gói Giấy in Vé số Kiến thiết Truyền thống năm 2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vé số kiến thiết truyền thống năm 2025 với giá 16,627 tỷ đồng (giá gói thầu 19,223 tỷ đồng). Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-XSKT ngày 27/09/2024. Nhà thầu cung cấp 26362,8 ram giấy in Vé số Kiến thiết truyền Thống năm 2025 nhãn hiệu Moorim, xuất xứ Hàn Quốc với đơn giá 630,720 đồng/ ram ...