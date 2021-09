Cty “dính líu” vụ Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên bị bắt trúng gói thầu nào?

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cùng thuộc cấp là Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng KH&TC về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên Đinh Văn Hữu, Phó Giám đốc Nguyễn Quang Tuyến; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C Võ Thúc Chính; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô Mai Thanh An.

Các bị can Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính và Mai Thanh An (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).

Hai bị can khác bị khởi tố cùng tội danh trên là Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE và Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định III, Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE. Cả hai bị can đều đang là bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên (gọi tắt Công ty Điện Biên) liên quan đến vụ án này được thành lập năm 2009, có địa chỉ tại số 859 đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 8, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty Điện Biên từng trúng 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Người ký phê duyệt lựa chọn nhà thầy là ông Nguyễn Văn Kiên.

Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên. (Ảnh: Lao Động).

Cụ thể, các gói thầu gồm: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm học 2019 - 2020 (tháng 6/2019), trị giá 9,9 tỷ đồng; Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT năm 2020 (tháng 5/2020), trị giá hơn 9,9 tỷ đồng; Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THCS và THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên (tháng 5/2021), trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Điện Biên còn trúng nhiều gói thầu với giá trị hàng trăm triệu đồng tại các trường học trên địa bàn Điện Biên và các vùng lân cận như: Gói thầu mua đồ dùng học sinh năm học 2019 - 2020 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Mường Chà trị giá hơn 285 triệu đồng; Gói thầu mua đồ dùng học tập cho học sinh năm học 2018 - 2019 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, trị giá hơn 371 triệu đồng; Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2020 do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô làm bên mời thầu, giá trị gần 500 triệu đồng…