3 tấm thẻ tín dụng quyền lực chỉ dành cho giới siêu giàu

Ngoài siêu xe, hàng hiệu, giới nhà giàu trên thế giới còn gắn liền với chiếc thẻ tín dụng quyền lực. Thẻ American Express Centurion còn được biết đến với cái tên quen mặt là thẻ đen AMEX. Dù không tiết lộ thông tin chi tiết như hạn mức của tấm thẻ hay số lượng thẻ đã được phát hành, đây vẫn là tấm thẻ đen quyền lực bậc nhất thế giới. Điều kiện tối thiểu cho người muốn sở hữu chiếc thẻ quyền lực này là phải có thu nhập hàng năm ít nhất 1,3 triệu USD (khoảng 29,9 tỷ đồng), tài sản ròng trên 16 triệu USD (khoảng 368 tỷ đồng). Ngoài ra, chi tiêu hàng năm của người đó phải đạt 250.000 đến 450.000 USD (5,7 tỷ đồng đến 10,3 tỷ đồng). Phí thường niên của thẻ là 2.500 USD(khoảng 60 triệu đồng) và phí gia nhập là 7.500 USD (khoảng 170 triệu đồng). Đặc biệt, không phải ai có tiền cũng có thể sở hữu vì đây là loại thẻ tín dụng chỉ được cung cấp cho những ai được American Express ngỏ lời mời .Nổi danh không kém thẻ đen AMEX là thẻ bạch kim J.P. Morgan Reserve - loại thẻ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là từng sở hữu. Theo tờ Bloomberg, đây là thẻ tín dụng của những người giàu có nhất trong nhóm những người giàu nhất thế giới. Để được mời mở thẻ, bạn phải là thành viên của Chase Private Bank. Thành viên của Chase Private Bank là những khách hàng rất giàu, có ít nhất 10 triệu USD trong tài khoản (khoảng 228 tỷ đồng). Thẻ cũng tích hợp các quyền lợi xa xỉ khác về phòng chờ sân bay, dịch vụ vé máy bay khác... Xứng danh chiếc thẻ của ngân hàng thuộc Dubai, thẻ Bank of Dubai First Royale MasterCard được làm bằng vàng thật, đính hẳn một viên kim cương sáng chói 0,235 carat ở giữa. Được xem như tấm thẻ "cực phẩm", các thông tin chi tiết về thẻ Bank of Dubai First Royale MasterCard đến nay vẫn là ẩn số. Loại thẻ tín dụng Hoàng gia này không có hạn mức và điều kiện ràng buộc nào cả. Nếu bạn mua du thuyền lượn sóng cho vui, cứ quẹt thoải mái. Nguồn ảnh: Getty. Video: Nguy cơ từ vụ Citygroup đánh cược với thẻ tín dụng. Nguồn: VTV24

