Công ty CP Cảng Rau Quả (mã: VGP) vừa có thông báo về thời gian chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 24/11, tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng), bằng với kế hoạch đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ngày thanh toán dự kiến là 15/12/2023. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế năm 2021. Được biết, Cảng Rau Quả là doanh nghiệp có “truyền thống” chi cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho cổ đông.



Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mới đây, Cảng Rau Quả cũng thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho năm 2022 là 6%.

Ước tính, với hơn 7,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Rau Quả cần chi gần 5,5 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, cổ phiếu VGP của Công ty CP Cảng Rau Quả đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/7/2023, do đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Cụ thể, tổ chức niêm yết đã họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cty Cảng Rau Quả trả cổ tức bằng tiền mặt: "Soi" tình hình tài chính (ảnh minh họa: Internet).

Doanh thu VGP thế nào?

Được biết, Công ty CP Cảng Rau Quả có tiền thân là Công ty Giao nhận Kho vận Rau Quả trực thuộc Tổng Công ty Rau quả Việt Nam, được thành lập năm 1991. Năm 2001, công ty Cảng Rau Quả chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là công ty cổ phần. Công ty có vốn điều lệ hơn 82,14 tỷ đồng hoạt động chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; có địa chỉ trụ sở chính tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM. Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật hiện là Phạm Ngọc Quỳnh.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính tóm tắt quý III/2023 vừa qua, Cảng Rau Quả ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.838 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kinh doanh xấp xỉ giá vốn (2.830 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 7,6 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ, lên 109 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí cho hoạt động này tăng hơn 43 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng lên 114,3 tỷ đồng. Báo cáo của Cảng Rau Quả cũng cho thấy, chi phí bán hàng trong quý III/2023 cũng tăng lên hơn 1 tỷ đồng (cùng kỳ 2022 chỉ có 375 triệu đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp không có biến động nhiều so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Cảng Rau Quả báo lợi nhuận sau thuế giảm 8%, còn gần 440 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Cảng Rau Quả ghi nhận đạt hơn 8.623 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 8,1 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, Cảng Rau Quả đề ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 12.900 tỷ đồng và lãi sau thuế 17,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện lần lượt 67% kế hoạch doanh thu và mới chỉ thực hiện 2,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Cảng Rau Quả đạt mức 5.500 tỷ đồng, giảm hơn 1.168 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.441 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ghi nhận ở mức 5.281 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 66,4 tỷ đồng.

Trên thị trường, trong phiên sáng ngày 23/11, cổ phiếu VGP của Cảng Rau Quả đang giao dịch ở mức 33.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch 300 đơn vị.