Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (mã: HNF) vừa công bố nghị quyết về thống nhất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022, với tỷ lệ thực hiện 25%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/11, thời gian thanh toán tiền là ngày 11/12/2023.



Với lượng cổ phiếu đang lưu hành là 30 triệu cổ phiếu, ước tính Thực phẩm Hữu Nghị chuẩn bị chi trả 75 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Trong đó, cổ đông lớn nhất của Thực phẩm Hữu Nghị là Công ty CP DNA Holding (nắm giữ 51,37% cổ phần, tương ứng hơn 154 triệu cổ phiếu) sẽ nhận về 38,5 tỷ đồng.

Được biết, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Thực phẩm Hữu Nghị đã thông qua việc chi trả cổ tức 2022 với tỷ lệ lên tới 50%/vốn điều lệ, tương đương tổng chi 150 tỷ đồng. Sang năm 2023, công ty tiếp tục giữ nguyên mức cổ tức 50%.

Kế hoạch trên được thông qua sau khi Thực phẩm Hữu Nghị ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2022. Cụ thể, năm 2022, Thực phẩm Hữu Nghị đạt 1.954 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm.

Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động đồng thời là năm thứ 10 liên tiếp, doanh nghiệp này duy trì mức doanh thu trên ngàn tỷ (kể từ năm 2013). Kết quả, Thực phẩm Hữu Nghị lãi ròng ở mức 118 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm trước và là mức lãi cao nhất của công ty kể từ khi cổ phần hóa (năm 2006) và vượt 207% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Sắp trả cổ tức 25% bằng tiền, doanh thu Bánh kẹo Hữu Nghị thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Nợ phải trả gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu

Tim hiểu được biết, Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food) có tiền thân là Nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị được thành lập và đi vào hoạt động ngày 8/12/1997. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Trần Trung Hiếu.

Ngành nghề kinh doanh chính của Hữu Nghị Food là bán buôn thực phẩm. Cụ thể: bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn thủy sản; bán buôn rau, quả; bán buôn cà phê; bán buôn chè; bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn thực phẩm khác.

Các nhãn hiệu sản phẩm bánh kẹo quen thuộc của Hữu Nghị Food như: Staff, Tipo, Daisy, Mứt Tết Hữu Nghị. Địa bàn kinh doanh của công ty trên toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc... Hữu Nghị Food hiện đang duy trì sản xuất tại 3 nhà máy đạt tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm nằm tại Hà Nội với diện tích 1,7ha; nhà máy nằm tại tỉnh Bình Dương diện tích 3,5ha; nhà máy nằm tại tỉnh Bắc Ninh diện tích 6,5ha.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, Hữu Nghị Food đã phát triển được mạng lưới khách hàng rộng khắp Việt Nam với quy mô hơn 130 nhà phân phối và hơn 140.000 điểm bán lẻ; hơn 6.000 điểm siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và hàng trăm đại siêu thị thuộc chuỗi VinMart, BigC, MMMega, Aeon, Lotte Mart; hàng trăm đầu mối khách hàng trọng điểm.

Đối với thị trường quốc tế, sản phẩm của Hữu Nghị Food đã được xuất khẩu sang hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Singapore…

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, Hữu Nghị ghi nhận doanh thu thuần hơn 540 tỷ đồng và lãi ròng gần 19 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 70% so với cùng kỳ. Công ty cho biết do ảnh hưởng khó khăn chung từ nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước dẫn đến chi phí bán hàng và các chi phí khác tăng hơn so cùng kỳ, đây là yếu tố làm giảm lợi nhuận.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 6% so với cùng kỳ, về mức 360 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 7%, về mức 179 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận ở mức 20,8 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 7% so với cùng kỳ, ở mức 18,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng ghi nhận đạt 129 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 14 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Hữu Nghị ghi nhận ở mức 1.228 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và đạt 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế giảm 68% còn gần 32 tỷ đồng, thực hiện được 62% mục tiêu lợi nhuận năm; lãi sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng, giảm 69% so với thực hiện năm 2022.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Hữu Nghị Food đạt 1.946 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 1.029 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 916 tỷ đồng. Nợ phải trả trị giá 1.410 tỷ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu (535,4 tỷ đồng), trong đó phần lớn là nợ vay tài chính ghi nhận ở mức 826 tỷ đồng. Cũng tại 30/9/2023, vốn điều lệ của công ty là 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 118,8 tỷ đồng…