Cty Anh Khoa “không đối thủ” tại gói thầu của Phòng QLĐT Cần Giờ

“Không đối thủ” cạnh tranh



Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 - hạng mục “sửa chữa, chỉnh trang mảng xanh - Khu dân cư ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp (khu vực trước UBND xã Tam Thôn Hiệp)”, có tổng mức đầu tư 3.033.894.000 đồng.

Dự án - do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 30/12/2023, sử dụng ngân sách huyện năm 2024 (chăm sóc cây xanh).

Gói thầu chi phí xây dựng, được Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ giao cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Lê Phan mời thầu; duy nhất Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa dự thầu.

Tại gói thầu, ngày 14/3/2024, Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định số 41/QĐ-QLĐT cho Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa trúng thầu với giá 2.974.761.000 đồng (giá gói thầu 3.026.575.000 đồng), thi công trong 120 ngày.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Anh Khoa (địa chỉ tại Tổ 1A, Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thành lập năm 2010; ông Tô Đức Thịnh là người đại diện pháp luật; lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, công ty đã tham gia khoảng 165 gói thầu, trong đó trúng 112 gói, trượt 41 gói, 9 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 608 tỷ đồng; trong đó hơn 315 tỷ đồng với vai trò độc lập (gồm 4.173.902.000 đồng các gói chỉ định thầu). Đơn vị chuyên trúng các gói thầu chăm sóc duy trì cây xanh, hoa kiểng, chăm sóc cây xanh công cộng, trang trí đường hoa, vệ sinh đường phố…

Năm 2023, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa đã trúng 11 gói thầu. Từ đầu năm đến nay, đơn vị trúng 3 gói thầu chi phí xây dựng, dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị...

Đơn vị thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Tân An, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bàu Bàng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), Phòng Quản lý đô thị TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè (TP. HCM); trúng tại Long An, Tây Ninh, An Giang…

Công ty đang thi công một số gói thầu:

Tại TP. HCM, thực hiện gói thầu cung ứng dịch vụ quản lý, chăm sóc công viên, cây xanh, trên địa bàn huyện Bình Chánh (giai đoạn năm 2023 - 2026) của Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh; liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa trúng thầu với giá hơn 77 tỷ đồng, thi công trong 1095 ngày.

Thực hiện gói thầu chăm sóc cây xanh công cộng (đã trừ tiết kiệm), tại KHLCNT chi phí dịch vụ sự nghiệp công chăm sóc cây xanh công cộng, trên địa bàn huyện trong 3 năm (từ năm 2023 - 2026) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi; liên danh Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi trúng thầu với giá hơn 20 tỷ đồng, thi công trong 36 tháng (Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa là liên danh chính).

Tại Long An, nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ công ích - hạng mục “dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Tân An, có giá trúng thầu 6.058.092.000 đồng, thi công trong 730 ngày; chăm sóc cây xanh - Khu di tích Lịch sử Rừng Tràm Bà Vụ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, có giá trúng thầu 616.616.000 đồng, thi công trong 12 tháng…

Trước đó, nhà thầu này đã thực hiện:

Tại Bình Dương, nhà thầu thi công trang trí đèn, hoa, tiểu cảnh mừng xuân Giáp Thìn 2024, tại huyện Bàu Bàng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bàu Bàng, có giá trúng thầu 1.894.534.229 đồng, thi công trong 30 ngày;

Cung cấp, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao và vui chơi trẻ em các công viên - hoa viên phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một của UBND phường Phú Lợi, có giá trúng thầu 419.832.528 đồng, thi công trong 30 ngày.

Chăm sóc duy trì cây xanh, hoa kiểng, trên địa bàn TP. Sa Đéc năm 2024 của Phòng Quản lý đô thị TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); liên danh Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa và Công ty TNHH Xây dựng môi trường xanh trúng thầu với giá hơn 9,5 tỷ đồng…

Tại Tây Ninh, đơn vị thi công gói thầu công trình: vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ khu vực UBND huyện, vòng xoay cầu K13, dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, bờ kè, công viên và hoa viên huyện năm 2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Dương Minh Châu với giá trúng thầu 1.604.889.350 đồng trong 12 tháng.