Chân dung nữ sinh lớp 12 đậu 9 trường đại học tại Mỹ

Nguyễn Thị Thanh Tuyền hiện đang học lớp 12, trường Marie Curie (Hà Nội). Cô nàng gây ấn tượng khi đậu 9 trường đại học tại Mỹ, trong đó có trường Dickinson với học bổng gần 6 tỷ cho 4 năm học. Trường Đại học Dickinson (Dickinson College) là một trường liberal arts college tư thục, tại Carlisle, Pennsylvania. Năm 2006, Trường Đại học Dickinson xếp hạng 41 trên tổng số 217 trường liberal arts college trên toàn nước Mỹ theo tạp chí US News & World Report. Trong bộ ảnh kỷ yếu của mình, Thanh Tuyền đã ghi trên tờ giấy ước mơ của mình là đậu Visa Mỹ. Nữ sinh 17 tuổi có vẻ đẹp ngọt ngào, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Trước đó, Nguyễn Khánh Ly - học sinh lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cùng từng khiến netizen phải nể phục vì thành tích khủng. Cô nàng đã trúng tuyển kèm học bổng 8,9 tỷ đồng cho 4 năm từ Đại học Yale. Đại học Yale, ngôi trường Ly mới trúng tuyển, nằm trong nhóm 8 trường Ivy League danh giá, được US News đánh giá tốt thứ 5 tại Mỹ. Trường này cũng nằm trong top 10 thế giới, theo bảng xếp hạng năm 2024 của THE. Trên website, Đại học Yale công bố 700 học sinh đỗ, trong gần 7.900 hồ sơ ứng tuyển sớm. Tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 9% là mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, kể từ khi đại học này áp dụng hình thức tuyển sinh sớm nhưng không bắt buộc nhập học. Ly ước mơ du học Mỹ từ lớp 9 nhưng phải đến đầu lớp 11, em mới thực sự bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ.

