Công ty Đầu tư Sao Thái Dương bị phạt vì lỗi gì?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (mã: SJF). Theo đó, Sao Thái Dương bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.



Cụ thể, trong báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Ngoài phạt tiền, Sao Thái Dương phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc cải chính thông tin đối với những nội dung đã công bố sai lệch nói trên.

Bên cạnh đó, Sao Thái Dương còn bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin tài liệu BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét theo quy định.

Chưa hết, Sao Thái Dương cũng công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất các quý IV/2022, quý II/2023, quý III/2023.

Với những vi phạm trên, tổng mức tiền phạt đối với Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là 267,5 triệu đồng.

Cổ phiếu SJF bị đình chỉ sao dịch, vì sao?

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương hiện đang bị đình chỉ giao dịch từ ngày 13/11/2023 do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đồng thời, cổ phiếu SJF vẫn thuộc diện cảnh báo theo quyết định của HoSE ngày 5/4/2023 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.

Trước đó, cổ phiếu SJF bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/10/2023, do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Vào đầu tháng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có công văn nhắc nhở Sao Thái Dương về vấn đề này, đồng thời cảnh báo về khả năng bị đình chỉ giao dịch.

Giải trình về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Sao Thái Dương cho biết, công ty nộp BCTC quý III/2023 vào ngày 1/11/2023, chậm 2 ngày so với quy định. Nguyên nhân do nhân viên kế toán tổng hợp của công ty bị ốm, sốt xuất huyết điều trị tại nhà nên công ty không có người tổng hợp số liệu BCTC quý III/2023. Đến ngày 30/10/2023 đơn vị mới hoàn thành việc lập BCTTC quý III/2023.

Cùng với đó, trong kỳ, Sao Thái Dương cũng có biến động nhân sự ở vị trí người tổng hợp công bố thông tin, nhân viên mới đảm nhiệm lần đầu thực hiện thao tác trên phần mềm ECM còn chưa thuần thục nên đến ngày 1/11/2023, đơn vị mới hoàn thành việc gửi dữ liệu BCTC quý III/2023 lên hệ thống công bố thông tin của HoSE.

Trước đó, Sao Thái Dương cũng đang bị chậm nộp BCTC bán niên đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định là do năm 2023, công ty thay đổi đơn vị kiểm toán mới nên cần có thêm thời gian để cung cấp thông tin, tài liệu rà soát sổ sách năm cũ. Hơn nữa, Sao Thái Dương có nhiều công ty con nên đơn vị kiểm toán cần nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Bức tranh tài chính Sao Thái Dương thế nào?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) được thành lập vào ngày 1/3/2012 và có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 8, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Sao Thái Dương hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Trí Thiện.

Không chỉ nhận được tin xấu về tình trạng giao dịch của cổ phiếu, kết quả kinh doanh của Sao Thái Dương cũng không mấy khả quan. Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, Sao Thái Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 47 tỷ đồng, giảm 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 43,7% về mức 50,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp báo khoản âm 3,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 5,2 tỷ đồng.

Kết quả, Sao Thái Dương báo lãi sau thuế chỉ vỏn vẹn hơn 57 triệu đồng trong quý III/2023, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm ngoái lãi 6,9 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Sao Thái Dương ghi nhận đạt hơn 105 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm hơn 6,6 tỷ đồng, giảm 39% (cùng kỳ năm ngoái lỗ 10,7 tỷ đồng). So với mục tiêu cả năm 2023 là doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng lãi sau thuế, sau 9 tháng, Sao Thái Dương mới hoàn thành được 30% kế hoạch doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lợi nhuận.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Sao Thái Dương đạt hơn 1.059 tỷ đồng, tăng 45% tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với hơn 396 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 35 tỷ đồng so với thời điểm hồi đầu năm.

Về phía nguồn vốn, tại thời điểm kết thúc quý III/2023, Sao Thái Dương có tổng nợ phải trả ở mức hơn 243 tỷ đồng, tăng hơn 45 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là nợ vay tài chính với hơn 157 tỷ đồng. Cũng tại ngày 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Sao Thái Dương ghi nhận hơn 816 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 792 tỷ đồng; công ty còn hơn 4,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.