Súng phun lửa TOS-1A Solntsepek của Nga trang bị vũ khí “tử thần”

Hệ thống súng phun lửa TOS-1A “Solntsepek” hoạt động trong Quân khu phía Bắc, được Nga sử dụng như vũ khí “tử thần” ở chiến trường Ukraine, có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ảnh: Sputnik. Nếu xe tăng của Quân đội Nga được trang bị nhiều hệ thống tác chiến điện tử khác nhau để chống lại máy bay không người lái FPV thì hệ thống súng phun lửa TOS-1 được trang bị các trạm gây nhiễu RP-Z77UVM1L “Lesochek”. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng công bố mới đây cho thấy, tổ hợp này được lắp đặt ở phía bên phải của phương tiện, nơi dường như không cản trở việc điều khiển phương tiện của tổ lái và bắn vào kẻ thù. Phi hành đoàn cũng không quên lưới chống máy bay không người lái trên bệ phóng. Ảnh: Eurasian Times. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng, hệ thống tác chiến điện tử Lesochek cho phép triệt tiêu các kênh điều khiển của máy bay không người lái của đối phương ở phạm vi lên tới 100 mét và độ cao lên tới 200 mét. Ngoài ra, nó còn bảo vệ thiết bị khỏi mọi thiết bị nổ sử dụng kênh vô tuyến điện tử để kích nổ. Ảnh: Sputnik. "Lesochek" bắt đầu được lắp đặt trên các xe bọc thép trong cuộc chiến ở Syria; tổ hợp này được điều chỉnh để lắp đặt trên xe tăng T-90M và T-72B3, cũng như trên các xe bọc thép chở quân. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để bảo vệ nhân sự, tổ hợp này đã được đưa vào sử dụng trong các đơn vị không quân từ năm 2013. Hệ thống tác chiến điện tử Lesochek được phát triển bởi các chuyên gia từ Tập đoàn Ruselectronics có trụ sở tại Voronezh. TOS-1A Solntsepek là hệ thống súng phun lửa được đặt trên khung gầm của xe tăng. Pháo phun lửa hạng nặng này sử dụng tên lửa cỡ nòng 220mm với đầu đạn nhiệt áp. Solntsepek được thiết kế để tấn công các lực lượng của đối phương, phương tiện chiến đấu và các công sự. Các lực lượng của Nga đang chủ động triển khai hệ thống súng phun lửa hạng nặng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Những báo cáo đầu tiên về hệ thống súng phun lửa hạng nặng này đã xuất hiện trên mạng xã hội từ đầu năm 2023, nhưng ngày 2/4/2023, một video được chia sẻ rộng rãi trên Twitter cho thấy Quân đội Nga sử dụng hệ thống này tấn công các vị trí của Ukraine. Theo một số ghi nhận, khi đạn pháo va chạm với mục tiêu, nhiệt độ lên tới 3.000 độ C. Nhìn chung, các vũ khí nhiệt áp là loại đạn 2 tầng có thể tạo ra những vụ nổ vô cùng khủng khiếp. TOS-1A Solntsepek là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1 được phát triển bởi Cục Thiết kế Omsk Transmash. Năm 2001, Quân đội Nga chính thức đưa TOS-1A vào biên chế, Tháng 12/2017, lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học trên không đã ký hợp đồng mua 20 hệ thống TOS-1A Solntsepek. Hệ thống này hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho các xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện chiến đấu bộ binh. So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A Solntsepek có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, do nó là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt nên TOS-1A Solntsepek có khả năng cơ động lớn. Hệ thống này cũng có thể phóng các tên lửa không dẫn đường nhờ hệ thống kiểm soát hoàn toàn tự động. Mỗi tên lửa đều có động cơ đẩy nhiên liệu rắn, thuốc nổ nhiệt áp và dây kích nổ. Nó có thể phóng một vài tên lửa trong chưa đầy 1 giây với tầm bắn từ 400 - 6.000 mét. Hệ thống này có tốc độ tối đa đạt 60km/h và sức bền lên tới 550 km. Ngoài ra, nó cũng khó bị đối phương phát hiện nhờ hệ thống tạo khói động cơ. Việc triển khai loại vũ khí này có thể tăng cường khả năng tấn công của Nga theo các hướng trên chiến trường Ukraine.

