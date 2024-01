Hyundai Creta 2024 chốt giá chỉ từ 324 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Hyundai đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Creta ở thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này sở hữu thiết kế, trang bị và động cơ không giống Hyundai Creta tại Việt Nam khi có tới 7 phiên bản . Đúng như những hình ảnh "úp mở" do hãng tung ra trước đó, Hyundai Creta 2024 mới dành cho Ấn Độ sở hữu thiết kế ngoại thất thay đổi đáng kể. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn. Tiếp theo đó là hệ thống đèn 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. Ngoài ra, đèn LED định vị ban ngày còn vắt ngang đầu xe, tương tự nhiều mẫu ô tô Hyundai đời mới khác như Sonata, Accent hay Elantra. Không có gì ngạc nhiên khi khu vực bên sườn của mẫu SUV cỡ B này vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, trừ vành la-zăng. Ở bản cao cấp, xe sẽ dùng vành có đường kính 18 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Trong khi đó, bản thấp hơn sẽ chỉ được trang bị vành 17 inch. Đằng sau xe, Hyundai Creta 2024 được bổ sung cụm đèn hậu mới với tạo hình chữ "L" bên trong và nằm vắt ngang cửa cốp, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Cản trước và cản sau đều đi kèm ốp màu bạc tối, mang đến hình ảnh khỏe khoắn cho xe. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là không gian nội thất hiện đại và tiện nghi hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của khu vực nội thất là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, được thiết kế nối liền với nhau thành một cụm trên mặt táp-lô. Màn hình sẽ có 3 giao diện và sẽ phục vụ cả hệ thống cảnh báo điểm mù. Chưa hết, hãng Hyundai còn bổ sung cửa gió mới sơn màu đen bóng mới và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Hệ thống điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng nằm bên dưới cửa gió trung tâm. Khu vực hàng ghế sau của xe gần như không thay đổi, trừ cổng USB Type C mới. Khoang hành lý của xe cũng giữ nguyên thể tích cũ là 433 lít. Thế mạnh của mẫu xe Hàn Quốc này nằm ở trang bị tiện nghi. Theo đó, tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta 2024 sở hữu ghế lái chỉnh điện, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose, tựa lưng chỉnh 2 bước và gối dành hàng ghế sau cũng như rèm che nắng. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ B này còn được nâng cấp mạnh về mặt tính năng an toàn. Tương tự người anh em cùng tập đoàn Kia Seltos, Hyundai Creta 2024 cũng đã có hệ thống an toàn chủ động ADAS với 19 tính năng như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Nhờ đó, xe có khả năng lái bán tự động cấp độ 2. 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên cả 4 bánh và hệ thống cân bằng điện tử cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Creta 2024 tại Ấn Độ là 3 tùy chọn động cơ. Trong đó, có một động cơ mới dùng chung với Hyundai Accent là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. 2 tùy chọn động cơ còn lại của Hyundai Creta 2024 không có gì khác trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel với dung tích xi-lanh và công suất tối đa tương tự máy xăng kể trên. Hai động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Hyundai Creta 2024 cho 7 phiên bản dao động từ 1,1 - 2 triệu Rupee (khoảng 324 - 590 triệu đồng). Như vậy, bản thấp của mẫu SUV cỡ B này có giá chỉ như xe hạng A ở Việt Nam. Video: Hyundai Creta 2024 ra mắt với 7 phiên bản.

Hyundai đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Creta ở thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này sở hữu thiết kế, trang bị và động cơ không giống Hyundai Creta tại Việt Nam khi có tới 7 phiên bản . Đúng như những hình ảnh "úp mở" do hãng tung ra trước đó, Hyundai Creta 2024 mới dành cho Ấn Độ sở hữu thiết kế ngoại thất thay đổi đáng kể. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn. Tiếp theo đó là hệ thống đèn 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. Ngoài ra, đèn LED định vị ban ngày còn vắt ngang đầu xe, tương tự nhiều mẫu ô tô Hyundai đời mới khác như Sonata, Accent hay Elantra. Không có gì ngạc nhiên khi khu vực bên sườn của mẫu SUV cỡ B này vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, trừ vành la-zăng. Ở bản cao cấp, xe sẽ dùng vành có đường kính 18 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Trong khi đó, bản thấp hơn sẽ chỉ được trang bị vành 17 inch. Đằng sau xe, Hyundai Creta 2024 được bổ sung cụm đèn hậu mới với tạo hình chữ "L" bên trong và nằm vắt ngang cửa cốp, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Cản trước và cản sau đều đi kèm ốp màu bạc tối, mang đến hình ảnh khỏe khoắn cho xe. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là không gian nội thất hiện đại và tiện nghi hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của khu vực nội thất là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, được thiết kế nối liền với nhau thành một cụm trên mặt táp-lô. Màn hình sẽ có 3 giao diện và sẽ phục vụ cả hệ thống cảnh báo điểm mù. Chưa hết, hãng Hyundai còn bổ sung cửa gió mới sơn màu đen bóng mới và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Hệ thống điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng nằm bên dưới cửa gió trung tâm. Khu vực hàng ghế sau của xe gần như không thay đổi, trừ cổng USB Type C mới. Khoang hành lý của xe cũng giữ nguyên thể tích cũ là 433 lít. Thế mạnh của mẫu xe Hàn Quốc này nằm ở trang bị tiện nghi. Theo đó, tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta 2024 sở hữu ghế lái chỉnh điện, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose, tựa lưng chỉnh 2 bước và gối dành hàng ghế sau cũng như rèm che nắng. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ B này còn được nâng cấp mạnh về mặt tính năng an toàn. Tương tự người anh em cùng tập đoàn Kia Seltos, Hyundai Creta 2024 cũng đã có hệ thống an toàn chủ động ADAS với 19 tính năng như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Nhờ đó, xe có khả năng lái bán tự động cấp độ 2. 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên cả 4 bánh và hệ thống cân bằng điện tử cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Creta 2024 tại Ấn Độ là 3 tùy chọn động cơ. Trong đó, có một động cơ mới dùng chung với Hyundai Accent là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. 2 tùy chọn động cơ còn lại của Hyundai Creta 2024 không có gì khác trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel với dung tích xi-lanh và công suất tối đa tương tự máy xăng kể trên. Hai động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Hyundai Creta 2024 cho 7 phiên bản dao động từ 1,1 - 2 triệu Rupee (khoảng 324 - 590 triệu đồng). Như vậy, bản thấp của mẫu SUV cỡ B này có giá chỉ như xe hạng A ở Việt Nam. Video: Hyundai Creta 2024 ra mắt với 7 phiên bản.