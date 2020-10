Cổ phiếu An Trường An bị tạm ngừng giao dịch, ngân hàng "siết nợ"

(Kiến Thức) - Sở GDCK TPHCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 14/10.

Nguyên nhân do CTCP An Trường An tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.



Cổ phiếu ATG vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 25/12/2019 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

ATG lên sàn chứng khoán tháng 8/2016, tính đến kết phiên 7/10, cổ phiếu này đang giao dịch tại mức 670 đồng/cp, tương ứng giảm gần 94% so với hồi mới niêm yết.

Ngân hàng 'siết nợ' ATG

Đáng quan ngại hơn, ngày 21/9 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) đã thông báo đến CTCP An Trường An về khoản vay đã quá hạn và chuyển sang nợ xấu.