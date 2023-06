Cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến cho dòng khách “hưu sớm“

Nhiều chuyên gia về du lịch cho rằng Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành “thiên đường” của dòng khách nghỉ hưu thế giới - nhóm khách được đánh giá phần lớn là giàu có với khả năng ở lâu, chi tiêu cao. Tuy nhiên, trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á đã sớm ban hành những chính sách hấp dẫn để thu hút dòng khách này thì Việt Nam vẫn chưa có động thái tích cực nào.

Các quốc gia Đông Nam Á 'bắt trend' thế nào?

Theo khảo sát của Insider và Morning Consult, một bộ phận không nhỏ công dân thế giới theo đuổi xu hướng FIRE (Financial Independence Retire Early, được hiểu là độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) ưu tiên tiết kiệm tới 70% thu nhập để có thể nghỉ ngơi sớm trước tuổi ngày càng lan rộng khắp nơi.

Theo đuổi xu hướng FIRE, dòng du khách “hưu trí trẻ” trên thế giới bao gồm cả giới trí thức và doanh nhân. Họ có nhu cầu muốn dành nhiều hơn thời gian cuộc đời để trải nghiệm những môi trường sống an toàn và mới mẻ, những nền văn hóa phong phú cũng như phong cảnh thiên nhiên đa dạng.

Chớp lấy cơ hội đó, Thái Lan gần như lập tức ban hành chính sách visa riêng cho du khách nước ngoài đã nghỉ hưu có tên “retirement visa” (thị thực hưu trí).

Dòng du khách “hưu trí trẻ” trên thế giới bao gồm cả giới trí thức và doanh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+) Theo đó, chỉ cần từ 50 tuổi trở lên và có tài khoản với số dư trên 800.000 bath (gần 550 triệu đồng) mở tại xứ sở Chùa vàng, khách ngoại có thể xin visa Thái Lan 1 năm. Thậm chí, tháng 9/2022, quốc gia này còn nâng thời gian cấp thị thực cho “khách quý” lên 10 năm nếu họ đáp ứng một số điều kiện đi kèm.



Nhanh nhạy không kém Thái Lan, từ năm 2002, chính phủ Malaysia cũng công bố Chương trình “Malaysia ngôi nhà thứ hai của tôi” (Malaysia my second home - MM2H) với thị thực có thể gia hạn sau 10 năm, dành cho người nước ngoài đến nghỉ hưu và sống tại đất nước này.

Thậm chí, tại “thiên đường của những bãi biển” Philippines, chính phủ còn đồng ý để cơ quan chuyên cấp giấy nhập cảnh cho người về hưu sáp nhập với Bộ Du lịch từ năm 2006, nhằm thu hút người nghỉ hưu đến quốc đảo này du lịch, rồi sau đó thành cư dân thường trú luôn.

Tuy nhiên, không như Thái Lan và Malaysia yêu cầu người về hưu phải rủng rỉnh hay quy định tuổi thì đất nước Philippines cởi mở hơn rất nhiều. Một bữa sáng ngon lành ở đây có giá khoảng 1 USD, thuê người giúp việc cũng chỉ tốn 150 USD/tháng...

Chính vì mức sống thấp cùng chính sách thông thoáng dành cho dân nhập cư nên nhiều người già từ các quốc gia châu Á đã chọn Philippines là điểm dừng chân cho quãng đường xế chiều.

Biển đảo là một trong những điểm được du khách quốc tế ưa thích khi tìm đến Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+) Việt Nam đừng 'ngủ quên trên mỏ vàng'



Các chuyên gia từ Tạp chí du lịch lữ hành Travel+Leisure (Mỹ) miêu tả Việt Nam là nơi rất hợp lý để nghỉ hưu, đặc biệt với những người ưa thích mạo hiểm, yêu những bãi biển đẹp, phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt trung bình tại đất nước hình chữ S chỉ bằng một nửa, giá thuê nhà thấp hơn khoảng 75% so với Mỹ. Thậm chí, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí sinh hoạt thấp hơn 62% và nhà ở thấp hơn khoảng 83% so với New York.

Với những lợi thế này, năm 2022, Travel+Leisure bình chọn Việt Nam là một trong 8 quốc gia lý tưởng để người nước ngoài đến nghỉ hưu. Đáng nói, Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất có mặt trong top bình chọn.

Điều này cho thấy cơ hội đối với ngành kinh tế xanh nói riêng và lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Việt Nam nói chung là rất lớn, vì nhóm du khách nghỉ hưu sẽ có thời gian ở lâu và chi tiêu nhiều.

Song, thực tế tới nay Việt Nam vẫn chưa có chính sách nào để thu hút khách hưu trí, khi mới miễn thị thực cho 24 thị trường du lịch với thời gian lưu trú khiêm tốn chỉ 15-30 ngày. “Cánh cửa” hẹp khiến nhóm khách nước ngoài muốn đến Việt Nam chỉ có thể chọn hình thức du lịch ngắn ngày.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), phân khúc du khách nghỉ hưu sẽ tạo ra nhiều công việc và lợi nhuận nên Việt Nam cần sớm có chính sách thu hút, không nên chậm trễ hơn nữa.

Việt Nam, điểm dừng chân lý tưởng của du khách thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+) Muốn hấp dẫn nhóm khách hưu trí nước ngoài, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phát triển hạ tầng, quan tâm đầu tư xây dựng không gian sống xanh lành mạnh, khai thác sức hấp dẫn khác biệt từ bản sắc văn hóa và ẩm thực bản địa… Đặc biệt, quan trọng hơn hết là xem xét mở rộng chính sách về visa nghỉ hưu để thu hút đối tượng này đến Việt Nam.



Không chỉ “lọt lưới” dòng khách ngoại theo đuổi xu hướng FIRE, ngành du lịch Việt cũng mới dành rất ít sự quan tâm cho khách hưu nội địa. Thậm chí, mới số ít đơn vị lữ hành lớn có thiết kế tour riêng dành cho khách hàng cao tuổi.

Theo kết quả nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng Cục Du lịch), nhóm du khách nghỉ hưu đi du lịch ngày càng nhiều; phần lớn có xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững và coi trọng hành vi mua sắm thân thiện với môi trường... Nhóm khách này được xếp vào dòng đối tượng đặc thù, vì thế đòi hỏi cao tính chuyên nghiệp trong xây dựng, tổ chức tour.

Để thu hút đối tượng du khách hưu nói trên, các chuyên gia gợi ý ngành du lịch và y tế nước nhà nên hợp tác để thiết kế các chương trình gắn kết giữa hoạt động du lịch với liệu trình phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm cho dòng khách đặc thù này.

Với những tiềm năng được ghi nhận, “du lịch hưu trí” Việt Nam đang có cơ hội phát triển, vì thế cần sớm được xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để bứt phá ũng như sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương./.