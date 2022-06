Bên trong resort Việt lọt top khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất thế giới

Mới đây, Tạp chí du lịch chuyên viết về các trải nghiệm cho gia đình có con nhỏ, Holidays with Kids của Australia công bố top 10 khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam có hai đại diện là Alma Resort (vị trí thứ 3) và The Anam (vị trí thứ 5). Alma Resort nằm trên 30ha bờ biển của Cam Ranh, là nơi nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi cho các gia đình. Alma Resort có 12 hồ bơi được bố trí từ cao xuống thấp, trải dài ra tận bãi biển với nhiều trải nghiệm thể thao dưới nước. Tại khu nghỉ dưỡng còn có các câu lạc bộ trẻ em và thanh thiếu niên. Không gian ăn uống có tầm nhìn đẹp mê hồn ra bãi biển. Các phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và hướng ra biển. Cũng ở Cam Ranh, The Anam được gọi là "một bức tranh hoàn hảo" với khung cảnh đẹp như mơ.Resort 5 sao này có 3 hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể dục, sân tennis và khu bãi biển riêng. Du khách có thể dành cả ngày để thư giãn bên cạnh một trong 3 hồ bơi hay đi dạo qua các khu vườn. Khu nghỉ dưỡng có rạp chiếu phim trong nhà và ngoài trời. Phòng ngủ được bài trí trang nhã. Nguồn ảnh: FBNV Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

