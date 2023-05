Dấu ấn chống COVID-19 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trước khi nghỉ hưu sớm

Ngày 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Trường Sơn (ảnh), Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/4 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Trước đó, từ ngày 1/11/2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được chấp thuận cho nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Báo Công lý.



Thông tin trên Vietnamnet cho biết, ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa. Ông giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 11/2018 sau khi rời vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Nguyễn Trường Sơn được đánh giá cao vì có nhiều đóng góp cho ngành y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng trong việc phát triển kỹ thuật cao, ghép tạng, phục vụ người dân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo khu vực phía Nam. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.



Đáng chú ý, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, có mặt tại nhiều "điểm nóng" để trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch, sát cánh cùng nhân viên y tế và nhân dân chống dịch. Ảnh: Baochinhphu.vn.



Cụ thể, theo báo Dân Việt, từ 30/1/2020 đến 24/8/2021, ông Sơn là Phó Trưởng ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 24/8/2021 là thành viên Tiểu ban Y tế của Ban Chỉ đạo. Ông có 4 lần đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng (tháng 7/2020), Bắc Giang - Bắc Ninh (tháng 5/2021), TP HCM (lần 1 vào tháng 2/2021 và lần 2 vào tháng 6/2021). Ảnh: Báo Bắc Giang.



Ngày 30/7/2020, Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng, do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng bộ phận. Kế hoạch "làm sạch" Bệnh viện (BV) Đà Nẵng và xây dựng Khoa hồi sức cấp tại BV Phổi Đà Nẵng, Khoa chạy thận nhân tạo tại BV dã chiến Hòa Vang nhanh chóng được thiết lập dưới sự chỉ đạo của Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch của Bộ Y tế. Ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, động viên nhân viên y tế đang cách ly trong phòng điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế.



Không chỉ hỗ trợ Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cũng đã có những chỉ đạo, hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhân viên y tế tại Đà Nẵng bày tỏ quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.



Chiều 31/7/2020, ngay sau khi tới Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc. Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thăm hỏi, động viên cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, điều trị bệnh nhân tại đây. Ảnh: Bộ Y tế.



Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, trong 2 ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương xây dựng xong đơn vị lọc máu tại khu cách ly phục vụ bệnh nhân. Đồng thời, điều động nhiều chuyên gia giỏi từ cơ sở 1 tăng cường ra trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở 2. Đến thời điểm chiều tối 31/7/2020, sức khỏe của một số bệnh nhân 436, 438 tiến triển tốt hơn, 4 bệnh nhân suy thận được chuyển ra điều trị đã có sức khỏe tốt. Ảnh: Đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tích cực điều trị cho các ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TTXVN.



Tiếp đến, ngày 18/5/2021, Bộ Y tế có Quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng Bộ phận. Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại Bắc Giang. Ảnh: BVCC/Dân Việt.



Sáng 20/5/2021, Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn tiếp tục họp gấp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện đang trực chiến để xử lý các tình hình khẩn cấp. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, công tác chống dịch của Bắc Ninh tương đối chủ động. “Tuy nhiên, việc đảm bảo phòng chống dịch trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh là vấn đề cần chú trọng hàng đầu, làm sao để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì sản xuất không để đứt đoạn”, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế kiểm tra khâu chuẩn bị tại BV Dã chiến trong khu Quân đội tại tỉnh Bắc Ninh sáng 20/5. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.



Về xét nghiệm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, cần tăng cường công suất xét nghiệm, tuỳ theo đánh giá nguy cơ ở từng khu vực, linh hoạt tiến hành xét nghiệm mẫu đơn hay mẫu gộp, đặc biệt, ở khu cách ly tập trung thực hiện tần suất lấy mẫu 3-5 ngày/lần xét nghiệm mẫu gộp. Bên cạnh đó, lập kế hoạch xét nghiệm lại cho công nhân trong diện F1 và lấy mẫu tại khu vực cộng đồng tập trung nguy cơ cao: khu vực nơi ở của công nhân, bến xe, chợ,...Với nhiều biện pháp chống dịch lần đầu tiên được áp dụng tại Bắc Giang và Bắc Ninh, sau hơn 1 tháng, dịch ở hai tỉnh này đã được đẩy lùi. Ảnh: Báo Công thương.



Ngày 13/6/2021, Bộ Y tế tiếp tục có Quyết định số 2910/QĐ- BYT Thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP HCM (lần 2) và cử Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng Bộ phận. Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP HCM. Ảnh: Bộ Y tế.



Theo Dân Việt, chiến lược chống dịch COVID-19 lại một lần nữa có sự thay đổi quan trọng. Đó là bỏ cách ly tập trung, cho người dân bệnh nhẹ cách ly tại nhà và được phát miễn phí gói hỗ trợ thuốc, y tế…Đồng thời, xét nghiệm trên diện rộng, đón đầu dịch ở các vùng nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, 48 giờ xét nghiệm một lần… Điều này nhằm cách ly nhanh nhất các đối tượng mắc COVID-19, hạn chế lây lan. Ảnh: TTXVN.



Với chiến lược này, chỉ trong vòng 1-2 tuần, dịch tại TP HCM đã giảm xuống rõ rệt. Và đến cuối tháng 10/2021, cuộc chiến chống COVID-19 cam go của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và hàng chục nghìn đồng nghiệp mới tạm kết thúc. Ảnh: VTV.



Ngoài các "điểm nóng" trên, trong suốt cuộc chiến chống COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã có buổi làm việc với nhiều địa phương khác về giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch. Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đắk Nông vào tháng 12/2021. Ảnh: Bộ Y tế. Mời độc giả xem thêm video: COVID-19 có thể gây viêm não tương tự bệnh Parkinson (Nguồn video: THĐT)

