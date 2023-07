Chứng khoán Yuanta báo lãi quý 2 suy giảm, bị xử lý về thuế 2 tỷ đồng

Theo đó, Yuanta đã có hành vi khai sai thuế GTGT, thuế TNDN dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trong các năm 2019, 2020, 2021 và 2022.



Do đó, Yuanta bị phạt gần 313 triệu đồng, đồng thời bị truy thu số tiền 1,56 tỷ đồng và tiền chậm nộp 123 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền thuế Yuanta phải nộp là 2 tỷ đồng.

Yuanta cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 trong bối cảnh các công ty cùng ngành lãi lớn thì Yuanta chỉ đạt 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 14% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 của Yuanta

Theo Yuanta, doanh thu quý 2 giảm do trong kỳ doanh thu môi giới và cho vay khách hàng có xu hướng giảm do tác động của thị trường so với cùng kỳ năm ngoái.