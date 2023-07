Bên trong biệt thự 200 m2 của đại gia nức tiếng phố cổ

Nằm trong nép mình trên phố hàng Đào (Hoàn Kiếm – Hà Nội), ngôi nhà số 72 thuộc sở hữu của cụ Nguyễn Văn Lợi - ông chủ thương hiệu lụa Đức Lợi nức tiếng Hà Nội, trải qua hơn 1 thế kỷ vẫn vẹn nguyên lối kiến trúc cổ xưa. Ảnh: Dân trí Hiện nay, ngôi nhà là nơi sinh sống của ông Nguyễn Thái An (SN 1943), con trai trưởng của cụ Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Dân Việt Căn nhà rộng tới 200 m2, có mặt tiền hướng ra phố Hàng Đào và chỉ cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 100 m. Ảnh: Dân trí Nhà có dạng hình ống gồm 3 tầng và 12 phòng. Ảnh: Dân Việt Được xây dựng từ thế kỷ trước nhưng hiện nay toàn bộ đồ vật cũng như kiến trúc trong nhà hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Dân Việt Nhà xây theo lối kiến trúc kiểu Pháp với cầu thang lộ thiên ở giữa giúp lấy ánh sáng vào cửa. Đây cũng là điểm khác biệt mà ông Thái An tự hào nhất trong căn nhà của mình. Ảnh: Dân Việt Theo tiết lộ của ông An, ngôi nhà được bố mẹ ông mua lại từ những năm 1940 để mở cửa hiệu kinh doanh tơ lụa và quần áo. Ảnh: Dân trí Lúc mới mua đây chỉ là nhà mái ngói, không giống như bây giờ. Sau đó gia đình ông An thuê kiến trúc sư thiết kế lại toàn bộ. Sau vài năm, căn nhà mới xây dựng xong. Ảnh; Dân trí Khoảng giếng trời được trồng cây xanh. Ảnh: Dân trí Khu vực bếp được thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời. Ảnh: Vietnamnet Cánh cửa hơn 1 thế kỷ đã bạc màu nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Ảnh: Dân trí Toàn bộ gạch lát được nhập từ Paris. Ảnh: Dân trí Từng có rất nhiều đại gia tới hỏi mua căn nhà với mức giá lên tới trăm tỷ đồng nhưng ông Thái An nhất định không bán. Ảnh: Dân trí Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

