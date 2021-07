Yuanta: VN-Index có thể tăng trưởng lên 1.500 điểm trong năm nay

Yuanta cho rằng thị trường đã đi qua giai đoạn định giá hấp dẫn. "Mức P/E 4 quý gần nhất của chỉ số VN-Index ở mức 18,2 lần cho thấy thị trường đã bước qua giai đoạn định giá rẻ. Điều này cho thấy việc lựa chọn cổ phiếu sẽ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn tới", phía Yuanta cho hay.



Mặc dù vậy, dư địa tăng trưởng của thị trường vẫn còn khi mức kháng cự P/E 4 quý gần nhất của chỉ số VN-Index là 22,2 lần. Cùng với đó, lãi suất được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp trong quý 3/2021, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho xu hướng tăng của thị trường.

Tuy còn dư địa tăng nhưng Yuanta cũng lưu ý nhà đầu tư rằng động thái của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tác động mạnh đến biến động lãi suất cũng như dòng tiền vào TTCK trong 6 tháng cuối năm 2021.

Ngoài ra, thống kê cho thấy, TTCK thường có mức tăng trưởng thấp hơn trong 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm. Theo thống kê từ năm 2010, VN-Index có mức tăng trung bình hơn 15,18% trong nửa đầu năm thì nửa cuối năm có mức tăng trung bình 5,61% so với mức đóng cửa đầu tháng 7/2021.

Do vậy, Yuanta dự báo: "1.456-1.500 điểm có thể là vùng mục tiêu kỳ vọng cho sóng tăng 5 của chỉ số VN-Index, tương ứng với mức tăng trưởng 2,75 – 5,85% so với mức giá đóng cửa phiên 1/7/2021".

Nguồn: Yuanta.

Đâu là cổ phiếu Yuanta yêu thích

Yuanta đặc biệt nhấn mạnh đến Ngân hàng và Bất động sản trong rổ cổ phiếu khuyến nghị tích cực.

"Chúng tôi ưa thích các cổ phiếu ngân hàng bao gồm BID, STB, VCB dựa vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2021 và đang có mức định giá tương đối hấp dẫn.

Dù vậy, định giá của toàn ngành đang ở mức cao so với quá khứ cũng như so với các ngân hàng trong khu vực với P/B dự phóng năm 2021 là 2,5 lần (dù các ngân hàng Việt Nam có ROE vượt trội so với các ngân hàng trong khu vực)", phía Yuanta đánh giá.

Với ngành bất động sản, nhìn về 6 tháng cuối năm 2021, công ty chứng khoán này cho rằng các thị trường vùng ven, nơi có các dự án hạ tầng giao thông được triển khai, vẫn sẽ duy trì được sức nóng.

Các thị trường xung quanh 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM sẽ được tiếp sức với hàng loạt các dự án mới của các chủ đầu tư lớn như VHM, NLG, KDH, NVL.

Ngoài ra, một số ngành tích cực theo quan điểm của Yuanta như Chứng khoán (nhờ TTCK tiếp tục tăng trưởng và thanh khoản duy trì ở mức cao) với cổ phiếu đề xuất gồm SSI, HCM, SHS, CTS.

Dệt may, thủy sản và logistic (nhờ hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh) với cổ phiếu đề xuất gồm TCM, GIL, MSH.

Bán lẻ và sản xuất thực phẩm (nhờ tiêu dùng tăng trưởng và thay đổi mô hình kinh doanh trực tuyến) với cổ phiếu đề xuất gồm DGW, PET, MWG.