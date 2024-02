Chứng khoán phiên 5/2: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB

Chứng khoán Agribank (AGR):

Tăng trưởng tín dụng cả năm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt 18% cao hơn nhiều so với bình quân ngành (13,7%) - là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của ACB và biên lãi ròng (NIM) năm 2023 đạt 3,9%.

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV và năm 2023 lần lượt là 5.043 tỷ đồng (tăng trưởng 40% so với cùng kỳ) và 20.068 tỷ đồng (tăng 17%) chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 48% với tỷ trọng đóng góp 24% thu nhập.

Đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động mua bán CKĐT tăng ấn tượng, đạt 2.647 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh đầu tư TPCP với lợi suất cao, trong khi đó thu nhập lãi thuần đạt 24.960 tỷ đồng (tăng 6%) ảnh hưởng bởi chi phí lãi tăng cao trong 2 quý đầu năm nay.

Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 1,2% sau khi TT 02/2023 hết hiệu lực vào cuối quý II/2023, nhưng vẫn thuộc top thấp nhất ngành, điều này khiến ACB tăng trích lập dự phòng trong năm lên tới 1.804 tỷ đồng so với mức 71 tỷ đồng năm 2022.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số với các động lực chính như sau: (1) Với lợi thế chi phí huy động thấp và tệp khách hàng cá nhân lớn, chúng tôi dự kiến quy mô tín dụng của ACB tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì thấp và triển vọng kinh tế 2024 tích cực hơn;

(2) Tỷ lệ NIM sẽ tăng thêm khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm nhờ chiến lược tập trung cho vay bán lẻ với hiệu quả sinh lời cao và chi phí vốn thấp phản ánh rõ nét hơn sau đà giảm lãi suất huy động trong năm 2023;

(3) Bộ đệm dự phòng dày, duy trì trên mức 170-200% (giai đoạn 2019-2022), là cơ sở để ngân hàng tiếp tục giảm trích lập chi phí dự phòng tăng cao trong năm 2024 đồng thời tỷ lệ nợ xấu đã đạt đỉnh năm 2023 và dự kiến sẽ giảm về mức dưới 1% trong năm nay, do đó tạo cơ hội cho lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng.

Định giá ở vùng hấp dẫn: Hiện nay, cổ phiếu ACB giao dịch tại mức định giá P/B khoảng 1,4x tương đối thấp so với trung bình ngành (1,5x) và trung bình 5 năm quá khứ (1,6x), trong khi hiệu suất sinh lời thuộc top đầu ngành với tỷ lệ ROE năm 2023 là 25,3%.

Ngân hàng Á Châu được biết đến là ngân hàng có chiến lược đầu tư an toàn, nền tảng tài chính vững chắc và không có rủi ro đầu tư TPDN. Agriseco Research kỳ vọng KQKD của ACB sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong năm 2024 nhờ đóng góp tích cực từ: quy mô tín dụng tiếp tục tăng trưởng cao, tỷ lệ NIM cải thiện rõ rệt nhờ tận dụng lợi thế chi phí vốn thấp và chiến lược tập trung cho vay bán lẻ (có tỷ suất sinh lời cao).

Ngoài ra, ACB hiện tại có mức định giá P/B (1,4x lần) tương đối thấp so với trung bình 5 năm quá khứ với hiệu suất sinh lời thuộc top đầu ngành. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 33.000 đồng/cp (upside 27%).

VNM được khuyến nghị chờ mua

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS): Khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM). Doanh thu thuần và LNST cổ đông công ty mẹ năm 2023 lần lượt đạt 60.369 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ) và 8.874 tỷ đồng (tăng 4,2% so với cùng kỳ).

Biên lợi nhuận gộp ở mức 40,7%, cải thiện so với mức 39,9% của năm 2022. Chiến lược tái định vị thương hiệu của VNM đang cho kết quả tích cực khi doanh thu quý IV/2023 của Công ty tăng 3,6% so với cùng kỳ trong khi đó toàn ngành sữa ghi nhận mức giảm 5%. Ngoài ra, thị phần mảng sữa nước đã tăng thêm 3,2 điểm phần trăm, riêng dòng sản phẩm Green Farm ghi nhận mức tăng trưởng 50% so với cùng kỳ.

NLG được khuyến nghị nắm giữ

Chứng khoán Agribank (Agriseco Research ):

NLG là một trong những nhà phát triển kinh doanh bất động sản lớn tại khu vực Đông Nam Bộ. Công ty đã công bố KQKD quý IV và cả năm 2023 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Quý IV/2023, doanh thu đi ngang khi đạt 1.636 tỷ đồng, LNST giảm 18% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu tài chính giảm khi không còn ghi nhận lãi từ thoái vốn 25% tại Paragon Đại Phước như quý IV.2022. Theo đó, doanh thu và LNST 2023 lần lượt đạt 3.181 tỷ đồng và 484 tỷ đồng, hoàn thành 66% và 83% kế hoạch cả năm.

Doanh thu bán BĐS chiếm khoảng 91% tổng DT khi đạt 2.905 tỷ đồng từ các dự án Izumi, Southgate. Trong kỳ NLG có ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh Mizuki do mở bán dự án Mizuki Park và thu nhập tài chính từ quý IV bán đất tại một dự án ở TP.HCM giúp đóng góp vào lợi nhuận cả năm.

Tiến độ triển khai bán hàng tại các dự án bất động sản ghi nhận tích cực khi người mua trả tiền trước cuối 2023 đạt 3.814 tỷ đồng (tăng 16% so với cuối năm 2022) nhờ bán dự án Izumi, Mizuki Park, Southgate, Akari City. Hầu hết các dự án đều thuộc phân khúc căn hộ bình dân, nhà ở xã hội với giá bán hợp lý. Theo đó, Agriseco Research kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới khi NLG mở bán thêm sản phẩm mới phù hợp nhu cầu ở thực.

Doanh thu và lợi nhuận của NLG dự kiến sẽ được đóng góp nhờ các dự án mở bán gồm: South Gate, Mizuki Park 2&3, Akari City, Ehomes Cần Thơ. Lợi nhuận sau thuế 2024 dự kiến tăng so với 2023 một phần nhờ lãi tài chính doanh thu bán dự án Mizuki và bàn giao 25% dự án Paragon cho đối tác Nhật.

Nam Long có quỹ đất dân cư sạch gần 700ha tại khu vực phía Nam. Tiến độ triển khai bán các dự án có nhiều tín hiệu tích cực, kỳ vọng sẽ thúc đẩy KQKD trong thời gian tới. Agriseco Research dự báo lợi nhuận trong 2024 sẽ tăng trưởng nhờ ghi nhận doanh số bán các dự án KĐT Akari, Southgate, Ehome đồng thời ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn Paragon Đại Phước và lãi từ dự án Mizuki.