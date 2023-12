3 cổ phiếu ngân hàng còn tiềm năng, sinh lời đến 37%

Đánh giá về triển vọng toàn ngành ngân hàng, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng xu hướng lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp cho tỷ lệ CASA toàn ngành tiếp tục cải thiện trong năm 2024. Tăng trưởng tín dụng đã tăng trở lại do thúc đẩy từ việc giảm lãi suất huy động.

VCBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ. Đồng thời, lợi nhuận những quý cuối năm sẽ được cải thiện so với nửa đầu năm khi lãi suất huy động giảm mạnh về mức dịch Covid.

Do đó, cổ phiếu ngân hàng vẫn có thể chọn lọc cơ hội, song mức định giá của nhiều mã đã về mức hợp lý chứ không còn quá rẻ.

3 cổ phiếu ngân hàng còn tiềm năng tăng trưởng.

Cổ phiếu của Ngân hàng MB (MBB) với mức sinh lời 37%

MBB là ngân hàng TMCP quy mô lớn với mô hình kinh doanh năng động, bao gồm nhiều công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. MBB có những lợi thế đặc biệt nhờ nằm trong khối Quân đội.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng 2023, ngân hàng MB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 35.556 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 20.019 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhờ tăng thu nhập từ lãi, tiết giảm chi phí hoạt động và chi phí trích lập.

VCBS cho rằng MB có thể đạt 4 triển vọng trong năm tới, (1) ước tính MBB có thể đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 2024. (2) NIM kỳ vọng cải thiện theo đà giảm của chi phí vốn,

(3) CASA 34% cao nhất ngành, dự kiến CASA sẽ tiếp tục cải thiện trong 2024 nhờ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn hạ nhiệt, (4) chi phí trích lập trong các năm tới dự báo tăng, nhưng vẫn chậm hơn tăng trưởng thu nhập hoạt động, tỷ lệ NPL bảo đảm quanh mức dưới 2%.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, VCBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB cho giá mục tiêu là 25.184/cổ phiếu, kỳ vọng sinh lời tới 37%.

Cổ phiếu của Sacombank (STB) với mức lãi có thể đạt 30%

STB là ngân hàng niêm yết lớn thứ 7 của Việt Nam về mặt tài sản, hoạt động tập trung chủ yếu vào mảng bán lẻ và SME. STB đang trong giai đoạn cuối của quá trình tái cơ cấu dưới sự giám sát của NHNN, và được kỳ vọng sẽ bước sang chu kỳ hồi phục mạnh mẽ trong những năm tới.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng 2023, STB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 19.465 tỷ đồng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 6.840 tỷ đồng tăng 54,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ NIM mở rộng và giảm trích lập dự phòng.

Kỳ vọng STB có thể đẩy nhanh quá trình đấu giá các tài sản bảo đảm bất động sản và chào bán thành công 32,5% cổ phần STB do VAMC quản lý trong nửa đầu năm 2024. Nếu thương vụ này được thực hiện thành công, STB được sẽ trở lại cuộc đua một cách mạnh mẽ do có thể cùng lúc giải quyết 2 vấn đề về nợ xấu tồn đọng và chủ sở hữu.

VCBS khuyến nghị MUA cổ phiếu STB với giá mục tiêu là 37.719 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 30%.

Cổ phiếu của Ngân hàng VIB (VIB) với mức lãi 23%

VIB là ngân hàng TMCP có tỷ trọng bán lẻ thuộc top đầu ngành với tỷ lệ gần 90% danh mục tín dụng và liên tục dẫn đầu thị phần trong các mảng kinh doanh trọng yếu như cho vay mua nhà, mua ô tô, thẻ tín dụng...

VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 16.318 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.000 tỷ đồng tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ngoài lãi đạt 3.291 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái sau 9 tháng 2023.

Trong năm tới, VIB được kì vọng sẽ phát huy hiệu quả từ cơ cấu cho vay bán lẻ.