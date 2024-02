Đón Tết 2024, Bình An - Phương Nga trang trí nhà đẹp cỡ nào?

Trên kênh TikTok cá nhân, Á hậu Phương Nga vừa chia sẻ video ghi lại quá trình trang trí căn nhà chuẩn bị đón Tết khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Căn hộ của Bình An - Phương Nga thiết kế hiện đại với gam màu trắng chủ đạo. Vì vậy, Phương Nga chọn những món đồ trang trí Tết mang tông đỏ rực rỡ để không gian thêm nổi bật. Cặp đôi sắm thêm đèn lồng, pháo dây để tô điểm cho không gian sống thêm phần sinh động. Hai chậu cúc vạn thọ được đặt hai bên cửa ra vào của căn nhà. Phương Nga đặt một bình dơn đỏ chưng trên kệ TV ở phòng khách. Ngoài dơn, Bình An - Phương Nga còn tô điểm không gian sống bằng cành đào phai nhỏ xinh. Trên bàn thờ gia tiên cũng chưng một cành đào nhỏ đã trổ bông. Bình An giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Trước đó, cặp đôi từng hé lộ cơ ngơi rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Ban công trồng nhiều cây xanh. Nguồn ảnh: chụp màn hình TikTokCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Trên kênh TikTok cá nhân, Á hậu Phương Nga vừa chia sẻ video ghi lại quá trình trang trí căn nhà chuẩn bị đón Tết khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Căn hộ của Bình An - Phương Nga thiết kế hiện đại với gam màu trắng chủ đạo. Vì vậy, Phương Nga chọn những món đồ trang trí Tết mang tông đỏ rực rỡ để không gian thêm nổi bật. Cặp đôi sắm thêm đèn lồng, pháo dây để tô điểm cho không gian sống thêm phần sinh động. Hai chậu cúc vạn thọ được đặt hai bên cửa ra vào của căn nhà. Phương Nga đặt một bình dơn đỏ chưng trên kệ TV ở phòng khách. Ngoài dơn, Bình An - Phương Nga còn tô điểm không gian sống bằng cành đào phai nhỏ xinh. Trên bàn thờ gia tiên cũng chưng một cành đào nhỏ đã trổ bông. Bình An giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Trước đó, cặp đôi từng hé lộ cơ ngơi rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Ban công trồng nhiều cây xanh. Nguồn ảnh: chụp màn hình TikTok Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường