Nhộn nhịp chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ lá dong Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) nhộn nhịp kẻ bán người mua từ sáng đến tối. Ảnh: Daidoanket Đây là chợ truyền thống chuyên bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Tại đây, lá dong được bán quanh năm nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, từ ngày 17 đến 29 tháng Chạp. Ảnh: Daidoanket Theo các tiểu thương, lá dong tại chợ Trần Quý Cáp được nhập một phần từ thôn Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội), còn phần lớn nhập từ các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc. Ảnh: Suckhoedoisong Càng sát Tết Nguyên đán, càng đông người đến chợ chọn mua lá dong to, đẹp, xanh mướt để gói bánh chưng. Ảnh: Tiền phong Lá dong năm nay to đẹp, xanh mướt, giá cũng cao hơn so với năm ngoái, trung bình từ 40.000 - 80.000 đồng/bó. Ảnh: Daidoanket Một tiểu thương cho biết, năm nay khách mua theo bó nhiều thay vì mua lẻ vài lá như năm trước. Ảnh: Tiền phong Để lá không bị khô, người bán thường xuyên tưới nước. Ảnh: Tiền phong Lượng người mua nhiều nên có lúc tiểu thương ở chợ hết cả lá dong để bán. Ảnh: Daidoanket Lá dong được bó cẩn thận trước khi mang đi tiêu thụ. Ảnh: Suckhoedoisong Bán kèm với lá dong là lạt gói bánh giá 10.000 đồng/bó. Ảnh: Suckhoedoisong

