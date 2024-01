Chứng khoán phiên 4/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu SZC



Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường và nâng giá mục tiêu thêm 7% lên 42.400 đồng/cổ phần cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC).

Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi áp dụng định giá cho dự án Khu đô thị Châu Đức và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ tích cực này một phần bù đắp cho dự phóng doanh số cho thuê đất Khu công nghiệp chậm hơn trong giai đoạn 2023-2025.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 là 9% đạt 215 tỷ đồng (giảm 5% so với dự báo trước đây của chúng tôi) do chúng tôi kỳ vọng bàn giao dự kiến tại Khu công nghiệp Châu Đức và Khu đô thị Hữu Phước trong quý IV/2023. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến trong 9 tháng năm 2023.

Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 4/1?

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BWE

Chứng khoán BIDV (BSC): Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE): Sản lượng nước thương phẩm tiếp tục tăng và khối lượng rác thải phục hồi nhờ hoạt động sản xuất công nghiệp ở tỉnh Bình Dương khởi sắc; Tăng thêm khách hàng mới nhờ 1) đầu tư tăng đường ống nước và nâng công suất nhà máy xử lý rác thải và 2) dân số và tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương được dự báo tiếp tục gia tăng; Triển vọng dài hạn sẽ đến từ các công ty liên kết.

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2023 của BWE lần lượt đạt 3.444 tỷ đồng (giảm 1% so với năm trước) và 711 tỷ đồng (giảm 4%)chủ yếu đến từ: Doanh thu xử lý rác thải và nước thải giảm lần lượt 8% và 36% do hoạt động sản xuất ở Bình Dương bị đình trệ, được bù đắp bởi doanh thu cung cấp nước sạch tăng 9% nhờ hợp nhất doanh thu công ty con; và chi phí lãi vay tăng 70% do dư nợ tăng và môi trường lãi suất cao.

Doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2024 của BWE dự báo sẽ đạt 3.725 tỷ đồng (tăng trưởng 8% so với năm trước) và 758 tỷ đồng (tăng trưởng 7%). Doanh thu nước sạch, xử lý rác thải, nước thải tăng lần lượt 5%, 16%, 19% được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất ở tỉnh Bình Dương và nhà máy nước, xử lý rác được nâng công suất.

Dựa vào phương pháp định giá SoTP chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BWE với giá mục tiêu năm 2024 là 43.800 đồng/CP(upside 10.7% so với giá ngày 02/01/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QNS

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh tăng 18% giá mục tiêu lên 51.500 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan dành cho cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt 24%/11%/-1% cho năm 2023/2024/2025, sau khi lợi nhuận của mảng kinh doanh đường trong 11 tháng đầu năm 2023 cao hơn dự kiến và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.