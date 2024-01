1001 kiểu chống rét cho cây cảnh chờ đón Tết của nông dân Việt

Đào Thất thốn (hay đào tiến Vua) là loại đào cổ, quý hiếm được nhiều khách hàng săn đón mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, đây là loại cây cảnh rất khó chăm sóc do chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết. Ảnh: Báo tin tức Để đào Thất thốn không phải chịu thời tiết quá nóng hay quá rét, các nhà vườn cho đào thất thốn nằm điều hòa. Ảnh: Báo tin tức Mỗi phòng khoảng 30 m2 đủ để chứa 20-30 gốc đào tùy gốc đào to nhỏ khác nhau. Ảnh: Báo tin tức Phòng được lắp hai điều hòa hai chiều, thay đổi nhiệt độ liên tục sao cho phù hợp sự thay đổi thời tiết Hà Nội. Nhiệt độ lý tưởng từ 20-22 độ C. Ảnh: Kinhtedothi Bên cạnh đó, trùm ni-lông, thắp đèn cũng là cách được người dân phường Nhật Tân sưởi ấm cho hoa đào trong những ngày rét hại kéo dài. Ảnh: Nhandan Bóng điện được thắp sáng suốt ngày đêm trong những ngày rét đậm để đào nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Vietnamnet Những cây đào quý bày bán trên đường Lạc Long Quân cũng được trùm kín và thắp sáng đèn bất kể ngày đêm. Ảnh: Vietnamnet Người dân phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng lắp đặt hệ thống đèn sưởi cho vườn hoa để tránh rét đậm. Ảnh: Tiền phong Tại xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An, người dân mắc màn cho vườn cây cam để tránh tác hại của thiên nhiên, sâu bọ. Ảnh: Tiền phong Việc mắc màn giúp tránh ruồi vàng, sâu, bướm và thời tiết quá nắng hay quá rét. Nhờ đó, cây phát triển tốt, cho ra quả nhiều hơn, chất lượng cam ngon hơn. Ảnh: Tiền phong Ở nhiều nơi, người dân dùng lưới che để chống rét cho hoa màu. Ảnh: BTH Không chỉ cây trồng, những chú gà Đông Tảo cũng được người nuôi đeo tất chân như người để không bị rét. Ảnh: Tiền phong Chuồng nuôi gà có lớp trấu dày, 2 lớp bạt bọc kín chuồng, đảm bảo không mưa tạt, gió lùa, ẩm ướt. Hệ thống đèn hồng ngoại bật xuyên ngày đêm để giữ nhiệt độ ấm cho chuồng, gà trong suốt mùa đông. Ảnh: Tiền phongXu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

