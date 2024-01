Máy bay bốc cháy dữ dội tại Nhật Bản hiện đại cỡ nào?

Theo đài NHK, một chiếc máy bay chở khách của hãng Japan Airlines đã bốc cháy trên đường băng tại sân bay Haneda của Tokyo do va chạm với máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào chiều 2/1. Ảnh: Getty Rất may, 367 hành khách và 8 trẻ em cùng 12 phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350-900 đã được sơ tán an toàn. Đáng tiếc, 5/6 người có mặt trên máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng. Ảnh: Kyodo News Máy bay liên quan đến vụ tai nạn được Airbus giao cho Japan Airlines từ dây chuyền sản xuất vào ngày 10/11/2021. Máy bay này được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent XWB. Ảnh: Live and Let's Fly Airbus A350-900 là dòng máy bay thân rộng có sức chứa 300-350 hành khách với cấu hình ba hạng tiêu chuẩn. Ảnh: Airbus Airbus A350-900 được cho là có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu thế giới. Vật liệu composite với các ưu điểm vượt trội đã góp phần đáng kể làm giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm chi phí bảo dưỡng. Ảnh: Airbus Theo tính toán của một số đơn vị nghiên cứu, dòng máy bay A350 tiêu hao ít hơn 20% chi phí nhiên liệu và ít hơn 30-40% chi phí bảo dưỡng so với tàu bay thế hệ trước là A330. Ảnh: Airbus Giống như tất cả các thành viên của Gia đình A350, A350-900 có thiết kế cabin hiện đại nhất – mang đến tiêu chuẩn mới về sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến bay. Ảnh: Airbus Ghế hành khách được thiết kế rộng rãi với độ ngả thoải mái hơn, đặc biệt ghế hạng Thương gia được bố trí riêng biệt với chế độ giường nằm có độ ngả 180 độ. Ảnh: Airbus Màn hình giải trí cá nhân hiện đại, cùng chương trình giải trí hấp dẫn mang đến các trải nghiệm vừa độc đáo, vừa thư giãn cho hành khách. Ảnh: Airbus Máy bay Airbus A350-900 có tổng chiều dài 66,8 mét. Ảnh: Airbus Chiều cao Airbus A350-900 là 17,05 mét và sải cánh 64,75 mét. Ảnh: AirbusPhân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

